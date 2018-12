Finnmark gir neppe opp

I skrivende stund behandler Stortinget fire ulike forslag om å reversere hele eller deler av den omstridte regionreformen. Det er ikke første gang reverseringsforslag er behandlet i Stortinget, hver gang har de blitt stemt ned av et flertall bestående av Høyre, Frp, KrF og Venstre.

Det samme vil skje etter torsdagens debatt. De fire partiene står last og brast ved det utskjelte kompromisset om å dele landet inn i 11 nye regioner.

Motstanden har vært særlig sterk i Finnmark. En folkeavstemning i mai viste at 87 prosent av finnmarkingene sa nei til sammenslåing med Troms. Fylkestinget har nektet å oppnevne medlemmer til fellesnemnda som skal gjennomføre sammenslåingen.

Finnmarkingene har benyttet enhver mulighet til å omstøte tvangssammenslåingen. Først og fremst håpet en på at en ny regjering ville parkere regionreformen etter stortingsvalget i fjor. Det gikk skeis, ved at opposisjonen tapte valget. Deretter håpet en å overtale KrF til å være med på en omkamp, ikke minst etter at partiets leder Knut Arild Hareide åpent karakteriserte kompromisset partiet hans hadde vært med på, som mangelfullt.

Dette sporet ble et blindspor, KrF valgte å stå ved avtalen partiet hadde inngått med regjeringen og Venstre.

Så kom en ny spire av håp. Den samme Hareide tok initiativ til at partiet skulle felle regjeringen Solberg til fordel for en ny regjering utgått av Ap, Sp og KrF. En slik regjering ville selvsagt parkert tvangssammenslåingen før den nye kommunalministeren hadde rukket å henge av seg frakken.

Også dette håpet brast, da et knapt flertall på KrFs ekstraordinære landsmøte 2. november valgte å gå den andre veien, til sonderinger med Solberg-regjeringen. Dermed falt også reverseringsforslagene i Stortinget. Alle politiske muligheter til å omgjøre tvangssammenslåingene ser ut til å være uttømt.

Vil finnmarkingene nøye seg med det, gi opp kampen, hute seg inn i denne fellesnemnda og motvillig etablere den nye regionen?

Neppe. Nå vurderer Finnmark fylkeskommune om det er et rettslig grunnlag for å stanse sammenslåing. Advokatfirmaet Kluge skal ha konkludert med at det kan anføres gode rettslige argumenter for at Stortingets vedtak om sammenslåing av Troms og Finnmark er ugyldig.

Til uka skal fylkestinget ta stilling til et mulig søksmål. Med andre ord, det er slett ikke sikkert at siste ord er sagt i denne saken.

Ingen betviler at Stortinget har makt og myndighet til å endre regiongrensene i Norge, herunder å slå sammen fylker. Også, om nødvendig, mot de involverte fylkenes vilje. Det er ikke denne myndigheten et søksmål fra Finnmark vil utfordre. Et slikt søksmål vil reise spørsmål om Stortinget har fulgt de kravene inndelingsloven stiller til slike vedtak.

Stortinget kan endre lover, men ikke la være å følge de gjeldende lover.

Eller som flertallet i Stortingets kommunalkomité (Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV) skriver i sin innstilling: «Stortinget kan endre lover, men ikke la være å følge de gjeldende lover». Disse partiene viser til at flere instanser, blant annet ledende juridiske eksperter, mener det er begått juridiske feil i saksbehandlingen – slik som at verken kravene til utredning og initiativrett er oppfylt, eller at fylkestingene selv har fått anledning til å ta standpunkt til forslag om sammenslåing.

Flertallet i komiteen representerer – dessverre for finnmarkingene – et mindretall i selve Stortinget. Men at komiteens flertall reiser betydelig tvil om lovligheten av Stortingets vedtak, vil etter alt å dømme veie tungt når Finnmark fylkesting skal ta stilling til et eventuelt søksmål mot Stortinget.

Opposisjonspolitikerne må derfor påta seg et visst ansvar for at Finnmark eventuelt reiser et slikt søksmål, og således sørger for å dra sammenslåingsprosessen ut i tid. Om et søksmål blir avvist, har en kastet bort både verdifull tid og energi uten å komme et fnugg nærmere reversering av tvangssammenslåingen.

Likevel er det regjeringen og flertallet på Stortinget (Høyre, Frp, Venstre og KrF) som bærer hovedansvaret dersom Finnmark, landet og regionreformen styrtes ut i dette uføret.

Det er regjeringen og flertallet på Stortinget som har fremmet en sak som ikke blir forstått av politikerne og folkene den angår, og som det står så sterk tvil om rettslig gyldighet av, at den faktisk kan bli prøvd i retten.

Det er regjeringen og flertallet på Stortinget som har fremmet en sak som ikke holder mål.