En bit overgrep i lomma

Nobels fredspris er på sitt beste når den setter søkelys ukjente eller glemte aspekter ved krig og konflikt. Årets fredspris er en slik pris.

I konflikter verden over blir kvinner og barn voldtatt og seksuelt utnyttet. Seksualisert vold brukes systematisk som våpen i krigen. Voldtekt av kvinner, foran ektemenn, barn eller andre i lokalsamfunnet, er ment å bryte ned motstandsvilje, til å ødelegge samholdet i lokalsamfunnet, til å sørge for total underkastelse.

En av årets nobelprisvinnere, den kongolesiske gynekologen Denis Mukwege, karakteriserer seksualisert vold som et billig og effektiv våpen, med konsekvenser for samfunnet som kan sammenlignes med masseødeleggelsesvåpen.

Den andre prisvinneren, Nadia Murad, flyktet selv fra sexslaveri i fangenskap hos terrorisorganisasjonen IS. Ved å fortelle om sine egne opplevelser har hun satt søkelys på noen av de mest groteske sidene ved mange væpnede konflikter, og som fram til nå har vært alt for lite påaktet av verdenssamfunnet.

Når årets fredspris blir utdelt i Oslo mandag, går den til to svært verdige vinnere. De har, på ulikt vis, sørget for å bryte tabuer, for å få avskyelighetene fram i dagen.

For oss her i Norge kan det være vanskelig å ta inn over oss grusomheter som skjer i Kongo, i Midt-Østen og andre konfliktområder i verden. Fra vår fredelige plett på kloden kan avstanden til disse overgrepene være så stor at de framstår som fjerne fra vår virkelighet.

Det er de imidlertid ikke. Mukwege minner oss om at vi alle sammen har produkter i lommene våre som stammer fra plyndring. Den massive etterspørselen etter elbiler og smarttelefoner har store menneskelige konsekvenser i Kongo, påpeker han.

Over halvparten av kobolt, et ettertraktet mineral til våre batterier, kommer fra Kongo. Vi vet også at det nettopp er kampen om de rike naturressursene i Kongo som er drivkraften bak konfliktene i landet.

Samtidig som vi alle må ta et oppgjør med seksualisert vold som metode i krigssoner, må vi også være bevisst på årsakene til konfliktene. I tilfellet Kongo, der også barn utnyttes grovt i koboltgruvene, har vi i Norge og vesten et betydelig ansvar for hva vi bokstavelig talt putter i våre egne lommer, eller for bilene vi kjører rundt med i klimaets navn.

Problemstillingen er ikke ny for oss. Vi har lenge omgitt oss med billige produkter som er framskaffet på tvilsomt vis, enten i form av barnearbeid eller som ødelegger lokalmiljøet der ressursene blir utvunnet. Denne fredsprisen viser en annen side ved verdenshandelen som vi ikke kan stille oss likegyldige til, volden og de menneskelige lidelsene som ofte ligger i kjølvannet av væpnet konflikt om naturressurser.

I sommer publiserte Nationen en artikkelserien «Kampen om naturressursane». Artikkelserien hadde hovedsakelig et norsk blikk. Hvordan sikre at ressursene i havet komme fiskere og lokalsamfunn til gode, hvem skal tjene på snøkrabben? Hvem skal ha beiterett, og hva skjer med jorda?

Uten sammenligning for øvrig, viste artikkelserien at det er store interessemotsetninger om naturressursene også her i Norge.

Felles for alle naturressurser – på norsk ofte omtalt som fellesskapets ressurser – er at vi må sørge for en bærekraftig og rettferdig forvaltning av dem.

Vi forbrukere må stille krav. Vi bør ikke tillate oss selv å gå rundt med dårlig samvittighet i lomma.