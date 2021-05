Statssekretær Widar Skogan hadde trolig en dårlig dag på jobben i dag. Av typen "har jeg jobb å gå til i oktober?"

Sjefen hans kom forståelig nok ikke ut i offentligheten i det hele tatt. Mens Ap, Sp, SV og Frp vedtar en skikkelig erstatning til pelsnæringen sitter Olaug Bollestad (KrF) tilbake med svarteper - drøye hundre dager før partiet går til valg på sperregrensen.

Krf var ikke med i ligningen da Høyre og Frp ga Venstre pelsnæringens hode på et fat under Jeløyaforhandlingene i januar 2018 - men aksepterte pels-forbudet for å kunne gå inn i regjeringen ett år senere.

Dernest ble KrF tvunget av regjeringspartnerne til å levere en serie av gniene erstatningsforslag som Stortinget ikke ville ha - og ikke egentlig KrF heller.

Og til slutt: Bollestad må sitte og se på at det er Frp, som nå er ute av regjering, som gir opposisjonen flertall for å rydde opp, gjennom full og skattefri erstatning.

Les også: Løftar erstatninga og gir fullt skattefritak til pelsbønder

Fremskrittspartiets landbruks- og matminister Jon Georg Dale var synlig rystet da partilederen hans ga Venstre seieren med å legge ned pelsnæringen i 2018. Frps største tap, sa han.

Annonse

Det er denne dårlige samvittigheten Frp nå bruker offentlige midler på å betale seg ut av. 3,4 milliarder kroner er garantert ikke hele prislappen for å erstatte både pelsnæring, bygninger, investeringer og ellers annet som har gått tapt som følge av pelsproduksjonsforbudet.

KrF har ikke andre å spille Svarteper med enn Høyre, som BÅDE la ned en næring partiet egentlig ønsket å la leve, og dernest ikke klarte å gi erstatning (Høyre-velgere på Oslo vest kan fortsatt kjøpe pels så mye de vil. Den må bare ikke være laget i Norge).

Mens KrF og Widar Skogan svarer passivtaggressivt at dette blir dyrt og kan havne i ESA, går nærings/næringsforbudspartiet Høyre høyt ut på banen.

– Hvis vi nærmer oss fire milliarder, så er det et enormt beløp. Pelsdyrbøndene skal ikke overkompenseres, sier Høyres landbrukstalsperson Guro Angell Gimse - og kaller den vedtatte ordningen "uoversiktlig".

Det er imponerende frekk ordbruk fra et parti som først forbød en næring de sa til velgerne at de var for, uten å ane hva det ville koste, og som har brukt tre og et halvt år på å levere flere dårlige forslag til erstatning enn det er valper i et minkkull.

En ærligere politiker ville skammet seg, og stemt for opposisjonens fulle erstatning, til bønder som var så godtroende at de trodde på Høyre da partiet i 2017 stemte for at pelsnæringen har en fremtid i Norge.

Partier som sier seg opptatt av både næring og budsjettbalanse kan slutte å forby innenlandsk produksjon av lovlig omsettbar vare. Det er alltid dumt, og det er alltid dyrt.