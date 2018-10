Kunsten å vinne uten å tape

Helgas fylkesårsmøte i Rogaland har satt fyr i et parti som lenge har latt som at det kan velge å gå til enten høyre eller venstre uten ødeleggende splid og spetakkel.

Siden partileder Knut Arild Hareide kom med sitt råd om å søke samarbeid med Sp og Ap, mens nestlederne Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad pekte den andre veien, har vi sett flere tegn på at veivalgdebatten ikke er like enkel og fair som partiet har prøvd å framstille det som.

Selv om de tre i partiledelsen er splittet i synet på hva som er riktig veivalg for partiet, har de alle bedyret at de skal kunne leve med den beslutningen det ekstraordinære landsmøtet treffer den 2. november. De tre i ledertroikaen har dessuten reist rundt og debattert mot hverandre foran partilag rundt om i landet, i uttalt respekt for hverandres motstridende syn.

KrF-lederens mantra har vært at dette er en prosess som partiet og medlemmene selv skal eie, og at det skal være partidemokratiet som til syvende og sist skal avgjøre saken.

At lederen og nestlederne står på hver sin side i samarbeidsspørsmålet skulle ikke være mer problematisk enn at den tapende part ville innordne seg resultatet etter avstemningen på landsmøtet.

Det står mer på spill for både Hareide og Ropstad enn «bare» hvilken vei partiet går.

Så idyllisk er prosessen i KrF dog ikke. For det første vil det ikke være unaturlig om Hareide trekker seg som leder dersom han taper avstemningen. Hvis flertallet i KrF vil innlede regjeringsforhandlinger med Høyre, Frp og Venstre, kan det neppe skje under Hareides ledelse når han så klart har advart mot å gå inn i en slik regjering.

Hvis Hareide går, hvem er det da som skal lose KrF i havn med Høyre, Frp og Venstre? De fleste peker på Ropstad. Med andre ord, det står mer på spill for både Hareide og Ropstad enn «bare» hvilken vei partiet går, det handler også om deres personlige posisjoner i partiet.

Etter hvert som debatten i KrF beveger seg framover, synes målet om et vel forlikt resultat å bli mindre. Da Erna Solberg rettet skytset mot Hareide, og anklaget han for både maktbehov og for å utfordre demokratiet, uttrykte Ropstad forståelse for Solbergs utspill. Hun må ha lov til forsvare seg, mente han.

Ropstad ser gjerne at KrF går i regjering med Solberg, og det er derfor lett å «forstå at han forstår» sin foretrukne regjeringspartner. Men så lenge Hareide oppfattet Solbergs utspill som et angrep på både ham personlig og partiets prosess, oser det ikke akkurat lojalitet av Ropstads reaksjon på Solbergs utspill.

Ropstad gikk på egen hånd ut i VG og stilte abortkrav til nye mulige samarbeidspartnere. Få timer senere svarte Solberg i samme avis at hun var rede til å forhandle også om abortloven.

Ropstad visste selvsagt at det er helt uaktuelt for Ap å forhandle om abortloven. Det er kontroversielt nok for Høyre-lederen å åpne for det. Da Solberg argumenterte for innskjerpinger i abortloven på sitt eget landsmøte, ble hun nedstemt. Likevel tok hun altså imot invitten fra Ropstad.

Oppsummert Prosessen 1 Intensjonen var at KrF skulle ta et krevende veivalg uten at partiet skulle rives i stykker. Spill 2 Men prosessen i KrF er ikke så idyllisk som partiet skal ha det til, et spill om partiets valg er i full gang. Legitimitet 3 Legitimiteten til beslutningen som det ekstraordinære landsmøtet er i fare. Ergo kan det bli vanskelig å vinne uten samtidig å tape.

Det var nok en kalkulert risiko fra Solbergs side. De i Høyre som måtte være mot å forhandle om abort med KrF ville trolig gå stille i dørene så lenge regjeringens skjebne nettopp skal avgjøres av KrF. Dessuten, om noen ville kritisere henne internt, kunne hun jo svare at hun bare svarte på en utfordring fra KrFs nestleder.

Dette var tegn på at spilles høyt i KrF, tross alle intensjoner om en renhårig prosess. Disse ble ytterligere forsterket da årsmøtet i Rogaland KrF skulle velge delegater til det avgjørende slaget på det ekstraordinære landsmøtet.

I Rogaland «tok vinneren alt». Selv om en tredel av årsmøtet var enige med Hareides linje, er bare én av Rogalands 16 delegater «rød». Hadde det ikke vært for at Solveig Ege Tengesdal, som KrFs eneste fylkesordfører, i rimelighetens navn ble innrømmet plass i delegasjonen, hadde det ikke vært plass til en eneste Hareide-tilhenger.

Dette skjedde til tross for at en samlet partiledelse i en epost hadde anbefalt å legge representasjon til grunn for delegatvalget, altså at antallet røde og blå delegater skulle samsvare med fordelingen i salen. Av en eller annen grunn ble ikke denne anmodningen gjort kjent før Rogaland tok sitt valg, til tross for at en av underskriverne, nestleder Olaug Bollestad, var til stede på møtet.

Slik det spilles i KrF nå, kan det raskt stilles spørsmål med legitimiteten på vedtaket som fattes den 2. november. Da blir det også vanskelig for partiet å gå videre i samlet flokk. Spørsmålet er hvordan en kan vinne kampen om KrF, uten også å tape.