Krigens arveoppgjør

Krigens testamente

Det gjør tidvis vondt å lese boken "Hva visste Hjemmefronten": Kunnskap om jødeutryddelser var kjent og anerkjent i London høsten 1942. Regjeringen Nygaardsvold sendte likevel ingen advarsel via London Radio, selv da Den jødiske verdenskongressen ba om det. Snart var 776 norske jøder tatt. De aller fleste ble drept.

"Hadde man ant at resultatet skulle bli Polen så vet du man skulde alltids ha greiet å stikke av..." skrev Ethel Messner til sin søster i desember 1942. Hennes mann og svoger var da tatt, siden de ikke hadde gått i dekning: "Vi hadde jo ikke den ringeste idé om diverse deporteringer fra andre land."

Men noen visste, også på norsk jord. Hjemmefrontleder Tor Skjønsberg hadde dog "andre og viktigere oppgaver" enn å "fylle huset med flyktende jøder", som han sier i et lydbåndopptak fra 1971.

Det er slike sitater som skaper tildels aggressiv motstand. Arnfinn Moland, tidligere direktør for Hjemmefrontmuseet, kaller Michelets bok et faglig og etisk forfeilet prosjekt. Enhver motstandsmann eier sin egen historie, sier han.

Mange motstandsmenn og -kvinner har regissert sin egen historie: De har fortalt om noe, utelatt noe annet. Noe ganske annet er det å kreve regi over den sammenheng man selv eller ens nærmeste sto i.

Mange motstandsmenn og -kvinner har regissert sin egen historie. Noe ganske annet er det å kreve regi over den sammenheng man sto i.

Motstanden mot nazifisering av kirke og skole i 1942 var sterk, motstanden mot jødeutsendelsene langt mindre. Arnfinn Moland forklarer dette med at førstnevnte aksjoner rettet seg mot «Quisling-fremstøt uten Terbovens støtte», mens motstand mot jødeutsendelsene var motstand mot «den dødelige kraft» som kom like fra Tyskland.

Dette er en sondring sivilsamfunnet sto dårlig rustet til å forstå i 1942. Prester ble trakassert, lærere sendt på arbeidsleir fordi de avviste nazistenes nyordning. Samtidig var det ikke forbundet med dødsstraff å hjelpe jøder til Sverige. Josef Terbovens 38 dødsstraffebud kom først 12. oktober.

Da hadde Norges høyest dekorerte borger visst om jødeaksjonene i mange uker. To måneder før de mannlige jødene ble tatt 26. oktober «var det vår hundre prosents oppfatning at jødene ville bli tatt i Norge», sier Gunnar «Kjakan» Sønsteby på et lydbåndopptak fra 1970.

Annonse

Sønsteby må ha «husket feil», skriver krigsheltens biograf Arnfinn Moland. Sønsteby var 52 år da opptaket med ham ble gjort. Hvor mange andre sitater og erindringer med 100 prosent påstått sikkerhet fra Sønstebye i hans middagshøyde har Moland underkjent?

Det kan ha vært rykter og propaganda Sønsteby plukket opp, sier krigshistoriker Ragnar Ulstein. Var Sønsteby ukjent med å skille rykter fra fakta i august 1942? Skyldtes hans og hans krets’ «hundre prosent oppfatning» at de ikke klarte å avsløre propaganda? Det er en merkelig vurdering av skyggemesteren som snodde seg unna intens tysk etterretning.

«Sønsteby blir tolket i etterpåklokskapens lys», sier Ulstein i dag. Han satt selv i rommet da Sønstebys skråsikre påstand falt i 1970. Hva gjorde han selv for å tolke Sønsteby i riktig lys? «Det var en påstand jeg ikke ønsket å krysseksaminere Sønsteby om. Jeg la ikke vekt på det, fordi det ikke fantes noen dokumentasjon utover det Sønsteby fortalte meg», sier Ulstein.

Dette er tungt å forstå, men jeg er heller ingen historiker, men journalist. Og ingen journalist lar nyhetstips ligge fordi han ikke har hørt om nyheten før.

Oppsummert Vondt å lese 1 Kunnskapen om jødeutryddelse nådde ikke norske jøder, og preget ikke norsk motstandskamp. Angstbitersk 2 Kvalitetene ved Marte Michelets arbeid om Hjemmefronten vises også i reaksjonene. Ekte helter 3 Historien om den uplettede, ranke Hjemmefronten står for fall. Det menneskelige, feilbarlige heltemotet står tilbake.

Etterkommere av motstandslederen Tore Gjelsvik mener boken fremstiller Gjelsviks barndomshjem som preget av bondenasjonalisme og antisemittisme. Isåfall var det ikke alene. Det var grumsete tider. Utenriksminister Trygve Lie (Ap), anklaget i 1941 stortingspresident C. J. Hambro for "jødisk sluhet og ondskap", som Tor Bomann-Larsen påpeker.

Den antisemittiske konteksten som 30-årene var, kan like gjerne øke vår beundring for dem som ble motstandsfolk til tross for at slike tanker lå i luften, som Bjørn Gabrielsen skriver i DN.

Marte Michelet viser at Hjemmefronten ikke var noen hvit kongebjerk som drysset nobel dåd og frigjøring over landet. Motstandskampen vokste i en uryddig blandingsskog med friske, men også halvråtne trær. Den verken slo tyskerne eller frigjorde Norge på egen hånd, og den prioriterte ikke kollektivt å redde jøder, selv om mange jøder også ble reddet.

Ragnar Ulstein er trett av nye slekter som dukker opp og «har forstått så mye mer enn» de som var med under krigen. Uttalelsen er uttrykk for den historiske havesyke som for lenge har preget etterkrigstiden.

Mange motstandsmenn har overført private arkiver til Hjemmefrontmuseet. Men retten til å utvikle forståelsen av krigen, av jødedeportasjonene og norsk motstandskamp, lar seg ikke testamentere, slik hegemoniske historikere synes å tro. Den arves av allmennheten.