KrF sorterte ut Knut Arild Hareide

Knut Arild Hareide satset alt. I sin tale til landsmøtet gjorde han det klart at han ville gå av dersom partiet ikke fulgte hans råd om å søke regjeringsmakt med Ap og Sp.

Det gikk ikke Hareides vei. Det er han som må gå av, ikke statsminister Erna Solberg.

Han var nær ved å lykkes. Kun noen få stemmer skilte. Så nær var KrF å skape et historisk politisk øyeblikk – å åpne for samarbeid med Arbeiderpartiet i regjering. Hadde dette skjedd, ville arbeiderbevegelsen, bondebevegelsen og kristenfolket for aller første gang være samlet om et felles regjeringsprosjekt.

I stedet ble det et knapt flertall for å forhandle om regjeringsmakt med den sittende Solberg-regjeringen.

Hovedargumentet for den blå siden var kampen mot sorteringssamfunnet. Disse representantene viste til at Solberg hadde åpnet for å forhandle om abortloven. Ap-leder Jonas Gahr Støre har avvist å endre noe som helst i abortloven.

Det virker som om dette enkeltutspillet om abort kan ha vært utslagsgivende for KrFs retningsvalg. Da er det interessant å se hvordan det kom i stand.

For det første må vi huske at Erna Solberg led nederlag for å endre abortloven på eget landsmøte i 2013. Likevel fant hun grunn til å gi KrF en åpning for å forhandle om den. Det skyldes at KrF-nestleder – og den blå sidens hærfører – Kjell Ingolf Ropstad gikk ut med et krav om innrømmelser på abortspørsmålet til både Solberg og Støre.

Ettersom Ropstad kom med en direkte utfordring om abort, kunne Solberg svare at Høyre var villig til å i alle all diskutere saken dersom KrF banker på hennes dør – til tross for at hun ikke har støtte i eget parti for å endre abortloven.

Det interessante i denne historien er at det var Høyres pressesjef Peder Egseth som gjorde Ropstad oppmerksom på at det kunne være interessant om KrF reiste spørsmål om abort. Som Ropstad selv fortalte til NRK: «Jeg fikk vel et spørsmål fra Egseth om dette var en sak jeg hadde planlagt å kjøre utspill på».

Ropstads utspill kom, Solberg svarte som hun svarte, og siden har abortspørsmålet preget debatten både på nominasjonsmøtene i fylkene og på selve landsmøtet til KrF.

For å si det sånn, om ikke Egseth får en klekkelig julebonus av Høyre, bør den borgerlige flertallsregjeringen gi minst ett av konferanserommene i regjeringskvartalet navn etter pressesjefen.