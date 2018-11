Klart fedrekvote har effekt

«Sangen om far», skillingsvisa fra 1800-tallet med ukjent opphav, var en gjenganger i Ønskekonserten i NRK på 1970-tallet. Ett av versene går slik: Men hjemme der var det jo alltid som så, det var Mamma for alltid den gang vi var små. Vi lite forsto hva for far det betød, å skaffe oss alle det daglige brød.

Sånn var verden en gang i tiden. Mor var omsorgspersonen. Far den som forsørget familien.

1970-tallet, da «Sangen om far» hadde sin storhetsperiode, var en brytningstid for den norske familien. Statistikken viser at dette var tiåret da andelen kvinner i arbeidsmarkedet økte for alvor. Den store endringen var knyttet til at også de gifte kvinnene tok seg lønnet arbeid.

Andelen kvinner i arbeidslivet fortsatte å vokse utover 80-tallet. Da var det særlig småbarnsmødrene som økte sin deltakelse.

Veksten kan dermed knyttes til både kvinnefrigjøring (å gjøre seg økonomisk uavhengig) og til at samfunnet har lagt stadig bedre til rette for at foreldre kan kombinere barn med karriere. Det klart viktigste tiltaket har vært å sørge for barnehageplass til alle som trenger det.

På 1990-tallet, nærmere bestemt i 1993, ble det tatt nye steg mot et mer likestilt samfunn. Pappapermisjonen ble innført, altså en kvote av foreldrepengeperioden som er forbeholdt far. Den gang i fire uker.

Siden har denne kvoten blitt justert flere ganger, til vi nå har en tredelt ordning der 15 uker er forbeholdt både mor og far, og der 16 uker er til fri fordeling mellom foreldrene.

Fedrekvoten, eller i alle fall lengden på den, har vært et konstant stridstema. Den siste utvidelsen, til 15 uker, blir kritisert fra flere hold. Noen mener den økte fedrekvoten går på bekostning av mødrene. Disse påpeker det faktum at mor har en ganske annerledes, og langt mer utmattende, rolle i reproduksjonen.

Et annet argument er ammingen. Det anbefales å fullamme barnet i seks måneder, og at barn får morsmelk også i lang tid etter dette. En vanlig kritikk av tredelt foreldrepermisjon, er at det vil gjøre det vanskeligere å nå målene om mer amming i Norge.

Hvis en medisin ikke virker med en gang, er det ofte en lur strategi å øke dosen.

På den andre siden var hovedargumentet for å øke fedrekvoten å øke likestillingen i arbeidslivet. Fortsatt er det slik at kvinner tjener 13 prosent mindre enn menn. Det er en strukturell urettferdighet. At kvinner går ut av arbeidslivet i en betydelig lengre periode enn menn etter fødsel, ble regnet som viktig årsak til ulikhetene.

Institutt for samfunnsforskning presenterte nylig en undersøkelse som viser at utvidelsen av fedrekvoten fra seks til ti uker i 2009 ikke hadde noen likestillingseffekt. Forskerne fant ingen målbare effekter på mødres sysselsetting, inntekt, arbeidstid eller karriereutvikling i løpet av de første fem årene etter at de fikk barn.

Hvis det er slik at utvidet fedrekvote ikke har noen betydning for likestillingen i arbeidslivet, kunne en jo tenke at det er fornuftig å redusere fedrekvoten igjen. På den måten kan en lettere nå målene om amming, og dessuten gi de familiene som ønsker det mer tid til at mor skal komme til hektene.

Det vil være en dårlig løsning. Selv om forskerne ikke fant likestillingseffekt etter utvidelsen i 2009, er det ikke det samme som at dagens modell med minst 15 uker til far heller ikke vil ha det. Fordelingen av permisjon mellom far og mor er nå likere enn en noen gang, noe som bør øke sannsynligheten for at ordningen vil få en effekt. Hvis en medisin ikke virker med en gang, er det ofte en lur strategi å øke dosen.

Det rimelig å anta at de effektene forskerne ikke klarte å måle nå, kan komme til syne på lengre sikt. Det er ikke første gang vi ser en forsinkelse mellom tiltak og effekt. Lønnsforskjeller basert på kjønn lar seg ikke løse med et enkelt tiltak. Problemet må angripes fra flere kanter, samtidig.

Dessuten er det klart at økt fedrekvote har effekt. Først og fremst ved at barnet faktisk får mer tid med far. Det bør være et mål i seg selv.

For ikke lenge siden var det var snålt å se en mann trille barnevogn. Den tiden er definitivt forbi. Kvinnefrigjøring og likestilling har gjort samfunnet bedre. Ikke bare for kvinnen, men også for mann og barn. Barna har fått flere omsorgspersoner og forsørgere. Mennene har fått en mer interessant mannsrolle med langt større armslag.

Om ikke arbeidslivet har klart å henge med i svingene, har det skjedd store ting i hjemmene.