Keiserens nye kirke

Sylvi Listhaug henger i en tynn tråd langt bak i kirkeskipet. På grunn av det hun mener er en venstrevridd politisert kirke som er en havn for resirkulerte bistandsarbeidere, har hun vurdert å melde seg ut av Den norske kirken. Men nei, den gleden skal de ikke få, sier Frps nestleder.

Det er uklart hva Kirken skulle ha å glede seg over dersom Listhaug melder seg ut. Det er også betimelig av kirkens preses Helga H. Byfuglien å peke på at det finnes fire vers om homofili i Bibelen, men 3000 vers om fattigdom og rettferdighet. Det er ikke urimelig (om enn ikke historisk vanlig) at dette gjenspeiles i kirkens kommunikasjon utad, i større grad enn hva Listhaug liker, og i større grad enn hva en høyreregjering føler seg komfortabel med.

Men kirkens øverste stiller seg lagelig til for hogg når de uttaler seg i mitra om hvor det skal bores etter olje, og hva kirkebyråkratene skal spise på mandager. Eller hvor trengende skal hjelpes.

Annonse

I sitt svar til Listhaug fremstår biskop Byfuglien delvis som klar over dette. Hun skriver at "i flyktning- og asylpolitikken finnes det ulike praktiske løsninger for å hjelpe mennesker i nød og redusere årsakene til at mennesker flykter. Ulike politiske løsninger kan være like moralsk høyverdige."

Det lyder betryggende. I 2016 lanserte fengselsprest Kjersti Wernø nemlig den fengslende idé å fraråde folk å stemme Frp. I Vårt Land 26. juni i år kommenterte Byfuglien Frps tanker om å hjelpe flyktninger der de er, slik: "Vi har en plikt til å ta imot de som søker beskyttelse, i Norge."

Den barmhjertige samaritan ville muligens blitt småsvett. Da han påtraff den lidende mannen i veigrøfta på veien mellom Jerusalem og Jeriko, la han mannen inn på herberge. Den trengende ble ikke på noe tidspunkt tatt med hjem til Samaria, mange dagsreiser unna. Isteden ble den trengende hjulpet der han var. Herberget fikk betalt fra Samaria.

Biskop Byfuglien lover nå at kirken ikke skal "lage praktisk politikk." Det er forhåpentlig ikke av hensyn til Sylvi Listhaug, men av hensyn til kirken, den tverrpolitiske barmhjertighet og Martin Luther. Sekulære sokneprester og partiprofeter bør henvises til dennesidig virksomhet i norsk partiflora. Hva keiserens er, bør forbli keiserens.