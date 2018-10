Kan taperne i KrF virkelig snu det andre kinn til?

Partileder Knut Arild Hareide satset høyt, ville lede partiet til venstre, men ser ut til å tape. Etter at fylkesårsmøtene har talt, er det et flertall av såkalte blå delegater, altså delegater som vil stemme for at partiet i stedet skal forhandle om regjeringsmakt med Høyre, Frp og Venstre.

Utfallet er imidlertid ikke gitt. Det skal både debatteres og stemmes på landsmøtet. Dette har vært en dragkamp uten sidestykke i moderne norsk politisk historie. Vi kan fortsatt få overraskelser. For eksempel kan jo KrFs «stay»-bevegelse, personifisert ved Hans Fredrik Grøvan, vinne fram. Dersom frykten for partisplittelse overdøver lysten til borgerlig regjeringsmakt, kan dette være et kjærkomment kompromiss. I så fall blir resultatet at KrF fortsetter i opposisjon.

La oss likevel forutsette at det ender slik tellekorpsene i de store mediehusene har kommet fram til, altså et knapt flertall for å gå i regjering med Høyre, Frp og Venstre. Hva vil skje da?

For det første må partiet se seg om etter en ny partileder. Selv om Hareide, av hensyn til prosessen, så langt ikke har lagt sin egen stilling i potten, er det svært vanskelig å se for seg at han skal lede partiet i en retning han så sterkt har advart mot. KrF får ikke både Solberg og Hareide. Mest sannsynlig overtar Kjell Ingolf Ropstad.

Så kan en spørre seg hva som er utsiktene for Ropstad i en slik situasjon. Får han partiet med seg på en høyresving, uten at venstresiden i partiet ramler av lasset?

Det blir krevende. Mandatet fra landsmøtet om å gå i borgerlig regjering er tynt. Rogalendingene, som sendte en helblå delegasjon til landsmøtet, har opprørt mange i partiet. Antakelig ville det blitt et knapt blått flertall selv om Rogaland hadde valgt en representativ løsning. Likevel har argumentasjonen om at de sterke KrF-fylkene kunne ta seg til rette fordi det står flere KrF-velgere bak hver delegat, neppe bidratt positivt til å dempe gemyttene i partiet.

Høyres sterke involvering i KrFs veivalg er et annet forhold som er egnet til å øke avstanden mellom fløyene i KrF. Erna Solberg startet ballet med å karakterisere Hareides råd som udemokratisk og som et uttrykk for maktbehov. Deretter kom abortutspillet.

Inntrykket av at KrF kunne oppnå noe på abort i borgerlig regjering har vært et gjennomgangstema for blå side på fylkesårsmøtene.

Til tross for at Solberg led nederlag om abortloven på sitt eget landsmøte i 2013, erklærte hun seg villig til å forhandle med KrF om endringer i loven dersom partiet kom til henne. Eventuelle kritiske røster mot denne politiske budrunden - med tvilsom dekning i eget parti - ble effektivt parert med at Solberg simpelthen svarte på en konkret utfordring fra Kjell Ingolf Ropstad.

Ropstad gikk som kjent ut og stilte abortkrav til begge sidene. Ropstad visste utmerket godt at dette ville bli kontant avvist av Jonas Gahr Støre. Men hvordan kunne han vite at Erna Solberg ikke også avviste initiativet? Det ville jo vært det logiske, med tanke på Høyres eget landsmøtevedtak og det faktum at det liberale partiet Venstre tross alt også befinner seg i hennes kabinett?

Svaret fikk vi ganske raskt. Høyres pressesjef Peder Egseth hadde en «dialog» med Ropstad i forkant av abortutspillet. Det foregikk slik, med Ropstads egne ord: «Jeg fikk vel et spørsmål fra Egseth om dette var en sak jeg hadde planlagt å kjøre utspill på, og han fortalte at bioteknologi og tvillingabort var saker de hadde sett på og jobbet mye med i Høyers kommunikasjonsavdeling, og at han ikke ble overrasket om KrF løftet det som et tema».

Selv om det i realiteten er lite sannsynlig med endringer i abortloven, har inntrykket av at KrF kunne oppnå noe på abort i borgerlig regjering vært et gjennomgangstema for blå side på fylkesårsmøtene.

Dette er bakteppet foran fredagens ekstraordinære landsmøte. Der skal det tas et veivalg. Hvor mange av partiets medlemmer og velgere som vil slå følge med på veien til en regjeringssamarbeid med Frp avhenger av hvorvidt den tapende part kan ha tillit til prosessen. Spørsmålet som henger i lufta, er om dette har vært en fair kamp.

Det er selvsagt opp til de enkelte KrF-delegatene å avgjøre. Vi som har observert KrF fra utsiden i løpet av de siste ukene, har i alle fall lært at KrF ikke er noen søndagsskole. Etter hvert som dramatikken steg, ble striden både hardere og mer utilslørt.

Det blir ikke lett å ta et veivalg på dette grunnlaget, uten at bitterheten vil sette seg i KrF.