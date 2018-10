Italiensk opprør mot EU

Etter valget i vinter fikk Italia en EU-kritisk regjering. Den vil ha slutt på kuttpolitikk, økonomisk stagnasjon og arbeidsløshet. Regjeringa vil ha offentlige investeringer, og trosser EU for å få det til. Visestatsminister Matteo Salvini (La Lega) fronter et statsbudsjett for 2019 med et underskudd på rundt 2, 4 prosent. Dermed opptrer den italienske regjeringa i strid med EUs regelverk, og lederen for EU-kommisjonen, Jean Claude Juncker, er forbannet. Han advarer om at EU-kommisjonen vil nekte å godta det italienske budsjettet – og truer med at Italia vil lide samme skjebne som Hellas, dersom regjeringa ikke besinner seg. Advarslene og anklagene hagler mot Roma – fra både Brussel og Berlin.

Samtidig har den italienske regjeringa sterk folkelig støtte for opprøret mot Brussel. Italienerne har jevnt over vært vennlig stemt overfor EU. Konsekvensene av EUs håndtering – eller manglende håndtering – av den økonomiske krisen som satte inn i 2008, endret italienernes syn. Det er nå en utbredt oppfatning at EU forsterket krisen med sin kuttpolitikk – som resulterte i kutt i lønninger og velferdsgoder, økt arbeidsløshet og økte forskjeller. Dermed stemte et flertall av italienerne på partier som altså har det til felles at de er kritiske til EUs økonomiske politikk.

Femstjernersbevegelsen (M5S), et EU-kritisk parti stiftet av komikeren Beppe Grillo, fikk flest stemmer i det italienske valget. Lederen, Luigi Di Maio, er visestatsminister – sammen med lederen for La Lega, Matteo Salvini. Høyrepartiet La Lega (tidligere Lega Nord) mangedoblet oppslutningen fra rundt 4 prosent til over 17 prosent. Partiet er både EU-kritisk og innvandringskritisk. Giuseppe Conte er statsminister, en partiløs jurist som tidligere har gitt uttrykk for sympati med Femstjernersbevegelsen. Conte ble utpekt av presidenten til å danne regjering – og har støtte fra både M5S og La Lega.

Både Tyskland og Frankrike har tidligere sluppet unna med budsjettunderskudd i samme størrelsesorden som italienerne nå legger opp til. Forskjellen er at Italia har en større statsgjeld. Det gir Jean Claude Juncker næring til å rase mot Italia, og å true med «greske tilstander» – bare noen uker etter at han pompøst erklærte at EU hadde lyktes i Hellas. Under årstalen til EU-parlamentet slo Juncker seg på brystet og skrøt av at krisetiltakene i Hellas hadde vært en stor suksess.

Jean Claude Juncker sa videre i årstalen: «Vi har kommet over den finansielle krisen som traff oss fra et annet sted.» Hvem er «vi»? Det for eksempel fortsatt krise for mange grekere: En av fem er fortsatt arbeidsløse, mange ungdommer har forlatt landet, folk flest har dårligere levestandard – ikke minst pensjonistene. I Spania er arbeidsløsheten fortsatt stor, og størst blant de unge. Samtidig som mange er skjøvet over i løsarbeid. Det er med andre ord mange i EU-landene som betaler prisen for EUs kutt-politikk. Mange italienere er også fortsatt i krise, og klandrer euroen for at kjøpekraften blir stadig mindre.

Solidariteten i EU-systemet må en lete lenge etter.

Den italienske økonomen og forfatteren Ilaria Bifarini sier det slik til den danske avisa Information (gjengitt i Klassekampen mandag): «EUs økonomiske politikk har utarmet eurosonen, og kuttpolitikken har hindret vekst og utvikling.» Bifarini mener EUs økonomiske politikk har gjort det umulig for politikerne i Roma å styre. «I Italia er veksten rammet, statsgjelden og arbeidsløsheten vokser. Det eneste landet som har noen fordeler av euroen, er Tyskland. Landets enorme handelsoverskudd er en direkte konsekvens av den felles valutaen», sier Ilaria Bifarini.

Information skriver videre at «italienske politikere og økonomer beskriver euroen som «et tysk fengsel» fordi landet har mistet sin suverenitet i pengepolitikken». Ilaria Bifarini er uenige med kritikerne i Brussel og Berlin i at den italienske regjeringas økonomiske politikk er uansvarlig. «Gjelden har ikke falt, men derimot økt, under tidligere italienske regjeringer, som sto for kuttpolitikk. Eurosonen bygger på en nyliberal ideologi, med en sparepolitikk som har vist seg ikke å virke», sier Bifarini og minner om at i den kuttpolitikken som er påtvunget Hellas kun har ført til fattigdom og en statsgjeld som vokser.

Den samme kritikken og de samme harmdirrende pekefingrene som ble rettet mot Hellas, rettes nå mot Roma. Det er en gåte hvordan kritikerne i Brussel og Berlin kan hamre løs på dem som er hardest rammet av krisen. Uten ett sekund å klandre EU for å ha forsterket krisen i land som Hellas og Italia. Ett er sikkert: Solidariteten i EU-systemet må en lete lenge etter.

Oppsummert Vekk fra kuttpolitikk 1 Italia fikk en EU-kritisk regjering fordi regjeringspartiene lovte å tale Brussel midt imot. Bakgrunnen er EUs kuttpolitikk som har gjort krisen verre i flere EU-land. Tysk fengsel 2 Italienske politikere og økonomer kaller euroen for «tysk fengsel» fordi landet har mistet sin suverenitet i pengepolitikken. De mener at det eneste landet som har glede av euroen er Tyskland. Brussel truer 3 EU-kommisjonens leder Jean Claude Juncker truer Italia med «greske tilstander», etter å ha erklært at EU har lyktes i Hellas og krisen er over.