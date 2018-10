Fjellfanter og pyntedukker

Jeg er dyrefri støttemedlem i et beitelag. Det gir meg hjelp over dørstokkmila, slik at jeg kommer meg til fjells for å gjete krøtter noen helger hver sommer.

Provianteringen er den beste. En høst fikk jeg i oppgave å bære 48 ølbokser en halv mils vei, fra en gjeterbu til en annen, der det var frostfri jordkjeller. På veien fant vi ut at ølbokser er lettere å bære i magen enn på ryggen. Var det friluftsliv? Var det sunt? Vel, skjorta ble våt og lattermusklene slitne.

Jeg vet ikke hvor sunt det er å stå på ett bein med bar mage i skarp fjelluft, med dalstroka innafor en tynn tights. Men det gjør friluftsblogger Julie Bjanes. Det må være lov å se bra ut når man går på tur, sier Bjanes til NRK. Det er ikke alle enig i, og det skyldes ikke bare den rosa ballongen Bjanes poserer med.

– Dette har ikke noe å gjøre med friluftsliv, melder eventyrer og forfatter Stein P. Aasheim på TV2. Det er ikke vanskelig å ha sympati med den gamle fjellfanten. Hans hjemkommune Rauma er omdannet fra pittoresk klatrerlandsby til et slags fjellfolkets Playa Inglés, hvor man skal taubanes hit og trendsettes dit, alt dekket på Instagram. Sjekking skjer ikke bare med grønn lue fra DNT, men også på Tinder fra tinden.

Blogger og eventyrer Tonje Blomseth sier til NRK at hun har lyst til å melde seg ut av et stadig mer fjollete og kroppsfiksert friluftsliv. Det er lett å forstå hennes advarsler mot salgstricks og manipulering for å selge turutstyr og -opplegg på SoMe. Men kan friluftsliv være falskt?

– Er det noe friluftsliv ikke skal være, så er det dandert og tilgjort, skriver Blomseth. Neivel? Blomseth innrømmer alle en plass i fjellet ("jeg mener at det finnes et type friluftsliv for absolutt alle"), men det virker ikke som hun mener at alle typer friluftsliv er gangbare.

Det holder ikke å være i friluft for å ha et friluftsliv. Det skal oppleves ikke bare på kroppen, men inn i sjela, forlanger skribent og friluftsbruker Torkel Karoliussen i et fornøyelig blogginnlegg som til tider er selvironisk - men ikke alltid.

Bildet av deg selv på fjellet blir viktigere enn selve fjellet, skriver Karoliussen. Men slik har det vært lenge. De britiske lakselordene/klatrerne som valfartet til Åndalsnes poserte på topp og tinde: Storri Skugestolstind? Never mind. Did you get the picture, my chap?

I eventyrnaturen skal vi rømme fra virkelighetens problemer, hverdagens stress og sofaens komfort. Isteden må vi forholde oss til andres krav og forventninger, skriver Karoliussen. Det samme gjorde turistforenings-pampen jeg hørte beklage seg over trengsel i fjellet: Det var møtt opp så mye bygdefolk på DNT-hytta på Roltdalen.

En vindmølleskeptisk venn av meg fikk seg fortalt at vindparken på Bessakerfjellet i Roan er kommunens best besøkte turmål. "Det er da ikke friluftsliv", sa han, om tuseners fot- og sykkelturer opp til toppen. Er det energiproduksjon som gjør friluftslivet ufritt?

Da jeg var i Peterskirken sist, ville jeg vise mine sønner baksiden av Berninis baldakin over høyalteret. Men området var avstengt, reservert for rettroende katolikkers messe. Åssen er det i naturens katedral? Må de vantro med ballong og tights stå nede i skipet mens de lerretskledte purister kneler ved høyalterets topp? Eller er allemannsretten livs- og natursynsnøytral?

Den gamle kona som Aasmund Olavsson Vinje siterte i sine Ferdaminne fra sommeren 1860, beskrev Rondane som stygge, et nødvendig onde man kun nærmet seg i næringsøyemed. Ville hun ha sett vesensforskjell på Stein P. Aasheim i oppkneppet Dovre-makko på en topp, og Julie Bjanes i tights og ballong på samme? Jeg tror hun ville fnyst av folk som ikke hadde ærlig arbeid å gjøre i fjellheimen.

I sin ferske bok "Norgeshistorier" spør Sverre Gunnar Haga om norskhet egentlig handler om hvor lenge du kan klare deg borte fra folk. For noen er den ensomme nut målet. Andre finner knapt bedre turmål enn en nyhogd stubbe eller tømmerlunne, eller en kaffebenk full av folk.

– Det er blitt kult å være ute i naturen, og det er bra, sier TV-turgjenger Jens Kvernmo. Og det er bra, for han er kåret til Årets Villmarking. Jens Book-Jensen sang at "Det er lov å være blid", også der folk i rød nikkers møter folk i rosa tights. Book-Jensen var jo også en friluftslivets mann, promenerende blant kastanjene i Bygdø Allé eller i en flørt på Hovedøen.

Friluftslivet starter der plenen og asfalten slutter. Der kan alle vandre med freidig mot.