Fiskeslo og dyr champagne

Erfaringene fra Danmark viser at innføring av omsettelige fiskekvoter er en snarvei til sentralisering av ressurstilgangen på noen få, kapitalsterke hender. Danmark har effektivt kvittet seg med kystfiskere. Her til lands blir også fiskeressursene i større og større grad en salgsvare mellom fiskebåtredere. Samtidig som Stortingets mål står fast: Fisket skal sikre sysselsetting og bosetting langs kysten. Havressursloven slår også fortsatt fast at fisken tilhører det norske fellesskapet.

For ordens skyld: «Formålet med lova er å sikre ei berekraftig og samfunnsøkonomisk lønsam forvaltning av dei viltlevande marine ressursane og det tilhøyrande genetiske materialet og å medverke til å sikre sysselsetjing og busetjing i kystsamfunna.» Paragraf 1 i Lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar, kalt Havressursloven. Paragraf 2 lyder slik: «Dei viltlevande marine ressursane ligg til fellesskapet i Noreg.»

Danmark: Da omsettelige fiskekvoter ble innført i 2002, hevdet den danske regjeringa at kvotene slett ikke ville bli konsentrert på få hender. Det viste seg å være helt feil. Nå sitter 10 redere på så å si all fisken i Danmark. Før 2002 var det mange hundre fiskefartøy i danske farvann.

Danske kystfiskere ble skviset – og raste: «De omsettelige kvoter har i al sin enkelhed framskyndet en næsten total avvikling av kystfiskeriet og i utstrakt grad det kystnære dag-til-dag-fiskeri», uttalte den tidligere kystfiskeren Christian Jensen, gjengitt i blant annet Lofotposten (27. september 2017).

Innføring av omsettelige fiskekvoter er veien å gå, dersom målet er at fisket skal ende på få hender.

Den danske regjeringa satte riktignok et tak for hvor mange kvoter hver reder kunne ha, men det betydde lite i praksis. Rederne skaffet seg stråmenn, som «leide ut» kvotene til dem. Den danske riksrevisjonen felte i fjor en knusende dom over dansk fiskeriforvaltning:«Rigsrevisionen har i forbindelse med undersøkelsen av ministeriets forvaltning observert en rekke forhold, som ikke bare dokumenterer ministeriets utilfredsstillende forvaltning, men også kan indikere ulovligheter», het det i rapporten, ifølge Politiken.dk 15. august i fjor.

Annonse

Etter den knusende kritikken ble den ansvarlige statsråden flyttet til et annet departement og et knippe kvotebaroner ble anmeldt. Det hjalp ikke skvisede kystfiskere tilbake til næringa. Det var for sent.

Innføring av omsettelige kvoter er altså en veien å gå, dersom målet er at fisket skal ende på få hender. Med andre ord: Dersom fisket skal forbeholdes de kapitalsterke, slike som Kjell Inge Røkke. De som har råd til den dyreste champagnen. Langs kysten av Nord-Norge mener mange at Røkke egenhendig har sørget for delvis «danske tilstander» i norsk fiskeri – ved å vise at norsk fiskerilovgivning lett kan brytes av den som er rik nok.

Hva om den norske riksrevisjonen hadde tatt en titt på forholdet mellom norsk lov, fiskeriforvaltningen og Røkkes oppkjøp av fiskekvoter under dekke av at fisken skulle komme lokale fiskebruk og kystbefolkningen til gode? Det kan være holdepunkter for at Røkke brøt loven. Vi vet at han brøt løftene til kystbefolkningen.

Røkke har allerede solgt seg ut av fisket. Det hjelper verken oppsagte arbeidere ved fiskebruk langs Finnmarks-kysten eller kystfiskere om Riksrevisjonen ser på Røkke nå. Samtidig vil det være svært nyttig om riksrevisor Per Christian Foss ser på forholdet mellom forvaltning, praksis og regelverk i norsk fiskeri før Stortinget behandler den bebudede stortingsmeldinga om fiskeripolitikk.

Fiskerilovgivningen er omfattende og sammensatt. Det bør ikke ekskludere noen fra den viktige debatten om norsk fiskeripolitikk. I det store handler det om formålet i Havressursloven, og om slike spørsmål: Hvordan sikre reell leveringsplikt som er tilpasset målet om at ressursene langs kysten skal komme kysten til gode? Kan en stoppe utviklingen mot «danske tilstander» når omsettelige kvoter er innført, og redere har kjøpt kvoter til flere hundre millioner kroner? Hvordan sikre en ansvarlig fiskeriforvaltning, og samtidig vekst og eksport? Går det an?

Fiskeriminister Harald Tom Nesvik (Frp) hevder han vil ha «et bredt fiskeriforlik» i Stortinget, uten at det «skytes fra hofta», som han sier. Hans forgjenger, Per Sandberg, siktet på kystfiskere og høstet som kjent kystopprør – og kom aldri fram til Stortinget med sine forslag. Det forliket bør være i tråd med det formålet Stortinget har satt for norsk fiskeripolitikk, og sikre sysselsetting og bosetting langs kysten – også i praksis.

Oppsummert Kystfiskere skviset ut 1 Da omsettelige kvoter ble innført i Danmark, lovet regjeringa at fisket ikke skulle ende på får hender. Nå drives dansk fiske av 10 redere. Enkelt å jukse 2 Den danske regjeringa satte tak for hvor mange kvoter som kunne samles på en reder, rederne brukte stråmenn og samlet effektivt til seg kvoter. I strid med norske mål 3 «Danske tilstander» er i strid med det målet Stortinget har satt for norsk fiskeripolitikk. Utviklingen ser likevel ut til å gå i «dansk» retning.