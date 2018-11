Et splittet parti, nesten uansett utfall

Gardermoen. Som det heter i klisjeen. Her på et konferansehotellene på Gardermoen, ved oppstarten av KrFs ekstraordinære landsmøte, er spenningen til å ta og føle på.

I timene fram til dørene til selve møtesalen ble åpnet, trippet blå, røde og gule landsmøtedelegater nervøst rundt, grundig omringet av oss i pressen. Her på landsmøtet er det akkreditert om lag 170 journalister. Det betyr at forholdet mellom journalister og landsmøtedelegater er nesten en til en.

Så stor medieinteresse har aldri KrF opplevd tidligere, og vil neppe oppleve det igjen.

Så har aldri så mye stått på spill før heller, både for KrF og for landet. Landsmøtet avgjør om statsminister Erna Solberg må gå av til fordel for en regjering med Ap, Sp og KrF, om KrF skal gå inn i en borgerlig flertallsregjering sammen med Høyre, Frp og Venstre eller om partiet skal fortsette i opposisjon.

I løpet av noen timer har vi svaret. Da har KrF gjort sitt retningsvalg.

Nesten uansett utfall, vil KrF stå tilbake som et splittet parti.

Hvis blå side vinner, må partiet mest sannsynlig velge en ny leder. Knut Arild Hareide, som så sterkt har advart mot den retningen Solberg-regjeringen tar Norge, kan ikke blott gå til blå side med integriteten i behold. Det er dramatisk nok i seg selv å miste en partileder på denne måten. Dessuten, når en snakker med røde delegater her, flakker de med blikket hvis en spør dem om dragkampen med de blå har vært fair og rettferdig.

Den helblå delegasjonen fra Rogaland, der «vinneren tok alt», vil utfordre legitimiteten til et knapt blått flertall. Statsminister Erna Solbergs abortutspill oppfattes blant enkelte KrF-delegater som et «billig triks». Særlig etter at hun i NRKs debatten torsdag kveld erkjente at den endringen av abortloven hun åpner for å diskutere, ikke vil ha noen praktisk betydning, men en symbolsk betydning.

Hvis rød side vinner, kan det bli opprør i de konservative miljøene i KrF, ofte geografisk lokalisert til Sørvestlandet. Det står mange flere KrF-velgere bak hver landsmøtedelegat fra de blåeste fylkene, enn delegatene fra de røde fylkene. Et rødt resultat vil grovt sagt være et hardt slag for mange av de tillitsvalgte i de delene der partiet står sterkest.

Den tredje veien, anført av stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan, er å forbli i opposisjon.

Det vil sannsynligvis være det minst splittende resultatet for partiet på kort sikt. Likevel kan det fortone seg rart om KrF, etter å ha satt det politiske Norge på hodet i over fire uker, bestemmer seg for – ingenting.

Selv om KrFs posisjon som et vippepunkt i Stortinget gir mye makt i seg selv, sliter partiet med å få gjennomslag for sine særstandpunkter. Dette er saker der KrF enten står alene, eller i et mindretall i Stortinget. Eneste mulighet for gjennomslag i denne typer saker, er hvis partiet får gjennomslag i forhandlinger i en regjering. Forutsetningen for å lykkes, er dermed å søke regjeringsmakt.

Likevel må det tilføyes at «Grøvan-alternativet» ikke nødvendigvis er det samme som at ingenting har skjedd. Prosessen har vist at halve partiet, og også halvparten av partiets velgere, var beredt til å kaste Solberg-regjeringen til fordel for en regjering utgått fra Ap, Sp og KrF. Det er et kraftig signal til den sittende regjeringen. Det er et reelt alternativ for opposisjonspartiet KrF å velte regjeringen dersom partiet synes saken er viktig nok. Det bør styrke KrFs vippeposisjon.

Avgjørelsen får vi i løpet av dagen. Hvordan det vil gå med KrF framover, vet vi mye mindre om.