Et bygdesamfunns kollaps

Norske bygder holder fortsatt stand. Ikke uten problemer. Det finnes dårlige veier. Det finnes grov svikt i grunnleggende samfunnsbærende tjenester. Det finnes stupende inntekter og økende utgifter og utsikter for at ting skal bli verre etter hvert.

Men livskvaliteten i norske bygder, norske distrikter, fallerte norske industriområder der flyttestrømmen flyter stritt i motsatt retning, holder fortsatt på sett og vis stand.

Det er et politisk valg, og det er et valg som må forsvares hver eneste dag. Sentrale beslutningstageres fristelse til sentralisering og økonomisk effektivisering er enorm.

Vi ser hva iveren kan føre til. Du trenger ikke å se lenger enn til Sverige for å finne en avfolket landsbygd. I USA ser du hva en virkelig hardhendt maktkamp om midler mellom by og land, mellom mektig og fattig, kan føre til. Hva som skjer hvis alle forsøk på fordeling og samfunnsbygging erstattes med teorien om at å gi samfunnets rikeste og sterkeste fritt spillerom, vil være best også for vanlige folk.

Her sitter helikopterplattformene tett i de største bysentrene. De rikeste spiser seg syke på gåselever og russisk kaviar i skyskrapernes toppetasjer. De fattigste dør av sult på asfalten utenfor. I noen bygder brer herskapshus med private golfbaner om seg. I andre har parasitter folk trodde var utryddet før krigen, igjen blomstret opp. Fordi folk ikke har råd til å gå med sko. Hele generasjoner av amerikanske bygde- og småbybeboere kaster bort livet på pillerus og metamfetamin. Uten jobb, uten penger, uten en fremtid.

I USA ser du hva en virkelig hardhendt maktkamp om midler mellom by og land, mellom mektig og fattig, kan føre til.

Annonse

Norge er ikke fritt for problemer. Men det kunne vært verre. Det kan bli mye verre.

Den amerikanske delstaten Kansas har siden 2012 USAs vært fremste prøvekanin på feltet aggressive skattekutt. Målet var null skatt, ifølge delstatens Republikanske guvernør Sam Brownback. Han klarte å komme langt før han måtte gi seg.

Brownbacks lange sprang viste seg imidlertid å føre i feil retning. Skattekuttene innebar slett ikke at næringslivet kom i full sving og økonomien gikk kraftig oppover. Det de førte til, var at statens inntekter stupte. Resultatet var kraftige kutt i skole- og infrastrukturbudsjettet. Næringslivsutviklingen i staten gikk saktere enn i nabostatene. Lærere med lønnsfrys måtte betale for hjelpemidler til elevene ut av egen lomme.

Alt gikk galt. Så galt at flere Kansas-Republikanere i 2017 advarte president Donald Trump om å gjøre det samme med amerikanernes skatt på føderalt nivå. Krisen i Kansas gikk så langt at den blodrepublikanske delstaten oppsiktsvekkende valgte en Demokratisk guvernør i høstens valg.

Det er ikke så fryktelig vanskelig å forstå amerikanere. Stort sett er de opptatt av det samme som oss nordmenn. De vil kjøre på veier uten hull. Kunne stole på politi og brannvesen og postvesen og skolevesen og helsevesen. Ha en god, trygg jobb å gå til, eller kunne være sin egen arbeidsgiver i et system som ikke kverner dem ned. Trygghet både i barndom og alderdom. Holde liv i lokalsykehuset. Kunne handle billig og godt. Gjerne storskjerm og ATV og boblebad i hagen og hjortejakt på høsten, for all del. Men først og fremst vil de være trygge.

Det er de ikke. Amerikanske bønder fortviler over ekstremvær og tariffkrangler. Amerikanske bygdesamfunn - både i erkerepublikanske delstater som Kansas og Tennessee og i erkedemokratiske stater som Vermont og Massachusetts - klarer ikke å løse pillerusepidemien som brer om seg.

Ingen klarer å skape nye jobber.

Likevel er troen på næringslivet stor. Lite illustrerer dette bedre enn små og mellomstore amerikanske byer tro på at de kunne kjempe seg ut av en økonomisk hengemyr gjennom å overbevise gigantselskapet Amazon om å opprette sitt "andre hovedkvarter" akkurat hos dem. Politikerne i Kansas endte med å støtte Kansas City, som ligger i nabodelstaten Missouri. Det var til ingen nytte. Etter ett år med flørting med småbyer, valgte Amazon USAs største by New York og USAs hovedstad Washington, D.C. Det forteller alt du trenger å vite om hvor mye det amerikanske næringslivet bryr seg om samfunnsbygging.

New York by har også områder som regnes som tilnærmet sultrammete. Da New York fikk Amazon-tilslaget, fikk Amazon til gjengjeld skattefritak i milliardklassen, i en delstat som sliter med både by- og bygdefattigdom, løfte om en ny helikopterplattform, og tilslag på tomter som var planlagt brukt til sosialboliger. Det er lett for de rikeste å overse de fattigste når makta først har festet seg.