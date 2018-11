Ein rett avgang - men Norturas problem blir ikkje borte

Når resultata uteblir, må ein øvste leiar ta hatten sin og gå. Det er ein del av risikoen og stillingsskildringa for ein konsernsjef. Og noko av det som gjer jobben, sjølv om ein har 5000 tilsette rundt seg, svært einsam.

At Arne Kristian Kolberg til slutt må gi seg som konsernsjef i Nortura, er eit naturleg utkome av Nortura sine dårlege resultat dei siste åra. Kolberg har ikkje klart å levere. Nortura under Kolberg si leiing har fått til mykje, men ikkje nok. Og kanskje er det også satsa feil.

I alle fall om ein skal tru mange av Nortura sine eigarar, som etterlyser Nortura-produkt i lokalbutikken sin. Som etterlyser kvar det blir av pengane etter selskapets innsparingar. Som lurer på kvifor Nortura, sidan det tok over ti år frå vedtak om å gå over til grossistdistribusjon vart gjort til overgangen vart fullført, ikkje har klart å planleggje for anna enn tapte pengar.

Som stussar over at kolossen, med alle sine tilsette, ikkje klarar å produktutvikle meir og betre, få fleire varer inn i hyllene, og forsvare norsk kjøtt. I staden går nordmenns tillit til norsk mat ned. Og som lurer på kvifor Nortura held fram med Norfersk, selskapet som skjer ned og pakkar kjøtt for Norgesgruppen, og som Nortura har tapt svært mykje pengar på.

Det er også god grunn for eigarane til å stille spørsmål om kor lønsame avtalene med kjedene er for bøndene, og kor smart det er av ein konsernsjef å ta ein open kamp med den nest største daglegvarekjeda, Coop, uansett kor rett ein har.

Og sist ut no av problem i rekkja er permitteringar av inntil 20 tilsette ved Nortura sitt slakteri i Malvik. Årsaka er at implementeringa av det nye IT-systemet til godt over ein halv milliard ikkje fungerer særleg bra i oppstartsfasen. Arbeid har måtta bli flytta over på andre Nortura-anlegg.

På mange måtar er Kolbergs avgang ein varsla avgang. I eit intervju med Nationen i februar sa Kolberg at han har vurdert stillinga si. "Jeg har brukt tid og krefter på å tenke på om innhaldet i morgendagens Nortura er kraftfullt nok, og om jeg er den rette til å få Nortura til å bli sterkt, lønnsomt og ansvarlig", sa Kolberg etter at Nortura hadde levert eit resultat før skatt på lusne 70 millionar kroner.

På årsmøtet i Nortura i april sa han at om ikkje Nortura klarar å koma seg ut av hengemyra selskapet hamna i og snu utviklinga frå 2. og 3. tertial i 2017, "er det mer alvor enn det som er godt å tenke på".

Annonse

Kritikken hagla mot leiinga frå dei utsende årsmøtedelegatane. Som ein av delegatane sa; "me effektiviserer og rasjonaliserer, men kvar blir det av pengane?" Og årsmøtet, med velsigning frå styreleiar Trine Hasvang Vaag, vedtok å gje konsernstyret makt til å forhandle på nytt om distribusjon.

Det står respekt av snåsabonde og styreleiar Trine Hasvang Vaag. Det er ikkje kvardagskost å avsetje konsernleiarar. Men utfordringane blir ikkje løyst ved å gje Kolberg ein sluttpakke. Konsernstyret har sjølve vore med på dei vedtaka som er fatta. Nortura er like tungrodd som før. Og den konstituerte konsernleiinga med Hans Thorn Wittusen i spissen, har i høgste grad vore med på dei mange nedturane til Nortura dei siste åra:

• Overgangen til grossistdistribusjon.

• Overgang til nytt IT-system.

• Overproduksjon på sau/lam, svin og egg.

• 300 tilsette skal vekk.

• Maktbalansen i verdikjeda for mat er uendra.

• Vanskelegare lånevilkår for Nortura som fylgje av dårlege resultat.

• Tilliten til norsk mat er dalande.

Vaag seier det er for mange pilar som peikar i feil retning, "vi har ikke tid til å vente for lenge på betydelige forbedringer". Korleis pilane peikar for 2018-resultatet blir definitivt spennande å sjå. Mykje tyder alt no på at det heller ikkje for inneverande år blir særleg gode resultat.

No startar jobben med å finne ny konsernsjef til Nortura. Med alle omorganiseringane og utskiftingane i toppleiinga i Nortura dei siste åra, kan ting tyde på at styret bør gå utanfor dagens direktørrekkjer for å finne framtidas kvinne eller mann. For dei vanskelege sakene forsvinn ikkje med Kolberg.