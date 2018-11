Duket for brutal brexit-innspurt

Denne avtalen, en brexit helt uten avtaler, eller ingen brexit i det hele tatt. Dette er britenes tre alternativer slik statsminister Theresa May skisserer det. Og etter en debatt som gikk flere timer på overtid, kom hun ut av statsministerboligen i London og kunngjorde at hun hadde klart å overbevise sin egen regjering om å gå med på å støtte den.

Dette er folkets vilje, sier May. Dette er den eneste måten hun kan innfri det angivelige folkekravet om å stoppe fri flyt av folk.

At May ville få støtte fra sin egen regjering, er slett ingen selvfølge. Hennes tidligere utenriksminister Boris Johnson, EU-motstandernes frontfigur under folkeavstemningsvalgkampen, mener avtalen er elendig. Det samme mener tidligere brexit-minister David Davis. Og om de for lengst er ute av regjeringen, så vil ryktene ha det til at også nåværende brexit-minister Dominic Raab privat foretrekker å forlate EU uten avtale heller enn å godta dagens utkast.

Raab er ikke den eneste. Flere sentrale statsråder, deriblant innenriksminister Sajid Javid og landbruksminister Michael Gove, skal være svært kritiske til Mays håndtering av brexit.

Likevel har de tilsynelatende valgt å støtte May. Dette må imidlertid tas med en klype salt, siden den forrige store enigheten i May-regjeringen endte med at den ene statstråden etter den andre valgte å si ifra om at de egentlig var uenige først etter at møtet var over. Uansett går avtaleutkastet nå videre til parlamentet - hvor det går en svært usikker fremtid i møte.

Detaljene i avtalen var ikke kjent da May tok ordet. Nå er utkastet imidlertid offentlig, og kan leses her.

EU og de britiske forhandlerne skal nå være enige om en "skilsmisseregning" på 39 milliarder pund, en løsning for handelsflyten mellom EU og Storbritannia, og en pakke for finansnæringen som ikke vil føre til fullstendig krisestemning rundt børsen i London - selv om den heller ikke vil snu mange av de bedriftene som allerede er på vei ut. For lover og regelverk vil det være snakk om at britene, i likhet med Norge, må godta en hel del lovverk som er snekret i Brussel. Til gjengjeld får de altså gunstig behandling som handels- og traktatpartner.

Partene skal også være enige om et av de aller vanskeligste spørsmålene, håndteringen av grensen mellom et Irland i EU og et Nord-Irland som ikke er i EU. Løsningsforslaget skal være at Storbritannia inntil videre forblir i en omfattende tollunion med EU, og at Nord-Irland låses enda tettere til EUs handelsbarrierer enn resten av Storbritannia.

Problemet med nordirlandspunktet er åpenbart: Risikoen er at Mays koalisjonspartner, det protestantiske nordirske unionistpartiet DUP, ikke godtar en slik løsning. De har sagt at de ikke vil godta noen løsning som øker forskjellene mellom Nord-Irland og resten av Storbritannia, eller på andre måter øker sjansen for at Nord-Irland begynner å se på muligheten for sammenslåing med resten av Irland. DUP har ti stemmer i parlamentet. Det er nok til å danne flertall med det konservative partiets 316 i et parlament på 650 (i praksis holder det med 322 stemmer for å danne flertall, siden de nordirske separatistene Sinn Feins sju parlamentsmedlemmer lar sine seter stå tomme).

Samtidig sier en representant for den konservative parlamentsfraksjonen "European Research Group", en gruppe EU-motstandere i Mays parti, at avtalen betyr at "folk vil dø i en grøft over denne, med kropper og lemmer spredt over hele slagmarken". De er mot avtalen fordi den gir for mye makt til EU, betyr at britene fortsatt må bøye seg for EU-lovverk, og må betale flere milliarder pund. ERG, som ledes av den profilerte politikeren og hedgefond-investoren Jacob Rees-Mogg (som for øvrig har opprettet et nytt fond i Dublin for å sikre sine interesser mot brexit), utgjør minst 30 av de 316 konservative, og kanskje så mange som 50.

Nigel Farage, tidligere leder i det nå valgpolitisk irrelevante EU- og innvandrermotstanderpartiet UKIP, omtaler den nye avtalen som "historiens dårligste". Mays gamle regjeringspartner Boris Johnson hevder avtalen vil gjøre Storbritannia til en "vasallstat", og varsler at han vil stemme imot.

På den andre siden av det konservative partiet har et økende antall representanter tatt til orde for en ny folkeavstemning. Mest oppsikt vakte det da Boris Johnsons bror, jernbaneminister Jo Johnson, i forrige uke trakk seg fra regjeringen i protest og krevde ny avstemning. Hvor mange konservative EU-tilhengere som er villige til å stemme mot Mays avtale, er derimot uklart.

Uklart er det også hva det største opposisjonspartiet, sosialdemokratiske Labour, vil gjøre. De mindre opposisjonspartiene - Liberaldemokratene, skotske SNP, walisiske Plaid Cymru og enmannsgruppen til de britiske Grønne - er for å bli i EU. Det samme er et stort flertall av Labours velgere og parlamentsgruppe. Derimot er partileder Jeremy Corbyn regnet for i beste fall å være en EU-skeptiker, eller mer sannsynlig en EU-motstander som later som han er mer EU-positiv enn May av strategiske hensyn. Uansett har Corbyn konsekvent tatt som utgangspunkt at brexit ikke kan unngås.

Svært mange Labour-politikere, og de tidligere statsministrene Gordon Brown og Tony Blair (samt konservative John Major), støtter en ny folkeavstemning. Samtidig stemmer en liten gruppe EU-kritiske Labour-politikere, de fleste av dem så gamle at de i likhet med Corbyn har vært aktive siden den forrige EU-kampen på 1970-tallet, konsekvent med De konservative i EU-spørsmål. Følgelig er det usikkert hvor stor kontroll Corbyn har på sitt eget parti, på samme måte som det er usikkert om May sitter trygt som statsminister.

Så hva skjer nå? Avtalen skal diskuteres med selvstyremyndighetene i Wales, Skottland og Nord-Irland (samt mindre aktører som Gibraltar og kanaløyene) - og May har en svært viktig diskusjon foran seg med sine partnere i DUP. Men avstemningen i House of Commons, det britiske Underhuset som er britenes viktigste politiske organ, er den store styrkeprøven.

Presset på å få frem en avtale vil være enormt. Flere næringslivsaktører har ymtet frempå om at de kunne tenke seg en omkamp, men avtalen som er skissert, vil være til å leve med for britisk næringsliv. Den er en mellomting mellom "Norge-alternativet" (EØS) og "Canada-alternativet" (en løsere handelsavtale. Kanskje vil den oppfattes som nettopp det May sier den er, det best tenkelige realistiske kompromissalternativet som kan samle moderate EU-motstandere og moderate EU-tilhengere.

Men det er slett ikke utenkelig at May taper avstemningen. De sprikende staurene i Labour har klart å bli enige om at hovedmålet er å tvinge frem et nyvalg. Da må de stemme mot avtalen, men i teorien kan det hende at de klarer å felle avtalen, men ikke klarer å felle statsministeren. Det er det ikke helt urealistiske scenariet hvor situasjonen kan ende med en ny folkeavstemning.

For, som May sier, hun ser tre alternativer: May-avtalen, ingen avtale i det hele tatt - eller å bli værende i EU. Hun skremmer EU-motstanderne med EU, og EU-tilhengerne med et radikalt brudd uten noen avtaler. Det er en vanskelig balansegang som fort kan ende med knall og fall.