Det største sviket

Det er snart advent igjen. Mens journalistene oppsummerer året er det høytid for alle som sitter på en litt kjip nyhet de likevel ikke kan holde på. Mørketidens mulm passer for de diskret utplasserte nyheter, sendt ut i verden i undermenyer på nettet.

Selv i mørketiden er det vanskelig å forstå hva det er Fremskrittspartiet driver på med i Landbruks- og matdepartementet.

Det var ikke mye lys i kjelleren på Jeløya heller, da Venstre i januar i år fikk Høyre og Frp til å trosse sine egne programmer og velgere: Regjeringsplattformen vil forby pelsdyrhold (ikke pels. Det skal vi fortsatt få kjøpe).

Flere enn pelsnæringen var overrasket. Både Frp og Høyre hadde lokket 2017-velgerne med at de vil la et friskt, norsk dyrehold få leve (noe Anders Lange og Emil Stang ellers ville lagt til grunn som en selvfølge).

Pelsdyrforbudet var Frps største tap i regjeringsforhandlingene, sa partiets daværende landbruks- og matminister Jon Georg Dale.

11 måneder senere er KrF på vei inn i regjering, et parti som deler Frps positive syn på pelsdyrhold. Dette har både velgere og næringsdrivende merket seg. Pelsbøndene har satt sin lit til at KrF skal hjelpe Frp med å få snudd sitt største tap til seier.

Så viser det seg at Frp ikke er interessert i å redde pelsdyrnæringen allikevel.

Isteden går partiet aktivt inn for å sementere "sitt største tap" i den nye regjeringsplattformen. Annerledes er det vanskelig å tolke landbruks- og matminister Bård Hoksruds hastverk med å få sendt næringsforbudsloven om pels på høring før KrF får anledning til å stoppe den.

Helseminister Bent Høie (H) har nettopp utsatt fristen for å utnevne nye medlemmer til Bioteknologinemnda i påvente av at KrF kommer i regjering og kan påvirke utnevnelsene. Kollega Bård Hoksrud rusher ut en lovtekst det overhodet ikke haster med. Pelsforbudet skal uansett ikke få virkning før i 2025.

Om arbeidsplassen vår blir forbudt, vil vi neppe glede oss over å få ett års etterlønn. Tilsvarende få vil glede seg over Bård Hoksruds 365 millioner i erstatning til pelsbøndene. Det er mindre enn ett års omsetning i næringen. Mange oppdrettere vil sitte igjen med mange millioner i gjeld – etter erstatningsoppgjøret.

Erstatningen inneholder en omstillingspakke på 50 millioner kroner til "annen landbruksvirksomhet på gården". Ja, hva skal pelsdyrbonden begynne med, motivert som hun er etter at regjeringen har lagt ned driften hennes? En drift som regjeringen for ett år siden mente hadde fremtiden foran seg?

De pelsforbudte kan for eksempel begynne med svineproduksjon. Neste års overproduksjon på svin er allerede 5400 tonn. Melkebonde, kunne det vært noe? Med 1,5 millioner i pels-erstatning i lomma (dersom du har en pelsfarm uten gjeld) mangler bare 10 millioner til fjøs, kvote og melkerobot. Egg? Allerede mer enn 2 tonn i overproduksjon – hver dag.

Hva med kylling? Stadig fallende overskudd. Men det blir sikkert helt fint, bare Reitan-familien får integrert seg helt ned i kyllingfjøsene med sin solidariske non profit-modell.

Oppsummert Merkelig hastverk 1 Hvorfor er det så viktig for Frp å få sitt største nederlag i Jeløya-forhandlingene vedtatt som lov? Flertallsstyre 2 Pelsoppdrett har stortingsflertallet bak seg. KrF kan sørge for at flertallet får rå. Forbud og følelser 3 Eksperter på dyreadferd ser ikke behov for å legge ned norsk pelsdyrhold. For Venstre er emosjoner viktigere enn etologi.

Sau blir nok redningen. Her åpner pelsforbudet åpne nye eksportmuligheter. Norske pelsdyr spiser masser av overskuddssau i vinter. Norske pelsfarmere kan starte med sau for eksport til pelsdyr i utlandet. Sau går allerede for ned mot 14 øre kiloen, så det står ikke på den globale konkurransekraften.

Det virker som en evighet siden Lars Sponheim var landbruksminister for Venstre. Han så bønder som selvstendig næringsdrivende og ikke som bestemor Duck. Han visste at mat og næring ikke kommer fra Mikke Mus' klubbhus, men fra husdyrhold.

I dag er Venstre truandes til det meste av grønne økodadler, naturvernsofisteri og gårdsbryggeri-rør. Venstre har ingen ting å tape på å ødelegge yrkesliv og økonomi for bønder som holder friske dyr, for å omsette asfaltungdommens følelsesliv for Timon og Pumba i praktisk politikk. I HF-biblioteket på Blindern er "Free Willy" hot. "Pelsjegerliv blant Nord-Canadas indianere" er not.

Den parlamentariske småpartilogikken kan gjøre at Venstre trumfer stortingsflertallet av Høyre, KrF, Frp og Sp, som alle har ja til pels som primærstandpunkt. Det er ikke etologien, men emosjonene som forbyr norske bønder å holde friske dyr.

For folk med peiling på praktisk dyrehold vil Frps "største tap" fortone seg mer som det største sviket. De bør stålsette seg for flere.