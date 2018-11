Denne gutten hadde flaks

Barn som feilernæres, vokser saktere enn andre barn. Noen ganger vokser de ikke i det hele tatt. Andre ganger vokser de feil, de vokser på seg sykdommer og problemer på kropp og helse som de aldri kommer til å bli kvitt.

"Som de aldri kommer til å bli kvitt." Det pessimistiske uttrykket skjuler en optimisme mange underernærte barn ikke har råd til. De har ingen fremtid. De har ingen år med nyreproblemer, knuselige bein eller skjelvende gange foran seg. De har noen uker, dager eller timer til. Et lite stykke utmålt tid. Sult, smerte og til slutt bitter død.

Hungersnødens grusomme sannhet. Men underernæring er mer enn sultedøden. Du kan gå sykelig sulten over lang tid uten å krympes til en døende pose bein. Underernæring er aldri å vite om du får spist i dag. Å oppleve at fettlagrene tæres og kroppen svekkes litt over litt over lang, nådeløs tid. Å se ungene henge med hodet og ikke leke lenger. Mennesker kan være underernært i krigssoner, i ekstreme klimakriser. Eller i et rikt samfunn der pengene og hjerterommet ikke strekker langt nok til å ta vare på de svakeste.

Kampen mot sult og underernæring skulle vinnes. Overalt, i hele verden.

I stedet har den steget for tredje år på rad, etter ti år med jevn nedgang. I 2017 var 821 millioner mennesker - 10,9 prosent av verdens befolkning - underernært, ifølge FNs tilstandsrapport om matsikkerhet og ernæring i verden.

Blant de aller hardest rammete stedene er Jemen, på sørparten av den arabiske halvøya. Der kriges det. Krigen har ført med seg noen av de verste lidelsene du kan forestille deg, også i form av utbredt og ødeleggende utsulting av barn. Det er en komplisert krigssituasjon, fanget i det geopolitiske minefeltet Midtøsten-politikk utgjør. Bombene må slutte å falle før verdenssamfunnet kan begynne å snakke om konvensjonell matpolitikk.

Sult er ikke Jemens eneste problem, Jemen ikke det eneste stedet folk går sultne. Mindre intens krigføring enn i Jemen kan også ødelegge matsikkerheten. Ødelagt matsikkerhet bidrar i sin tur til uro som kan føre til væpnet konflikt. I deler av Afrika er konflikter mellom fastboende landbruk og nomadisk anlagte kvegbønder en vedvarende krangel som kan blusse opp i regelrett krig. Geriljakonflikter i deler av Latin-Amerika og Asia (og Afrika, selvfølgelig, kontinentet med noen av verdens rikeste naturressurser, men med konflikter som ingen ende vil ta) gjør det fortsatt vanskelig å få mat på bordet for vanlige folk, selv dersom de klarer å styre klar av skuddvekslinger.

Samtidig stiger folketallet i verden. Mens forekomsten av ekstremvær, altså av tørke, stormer, sprengkulde og flomskapende regn som alle kan ødelegge avlinger og svekke matsikkerheten til en hel verden, bare øker.

Sulten stiger. Matsikkerheten minsker. Og verdenssamfunnets evne til å samarbeide, virker alvorlig svekket.

Helt håpløst er det kanskje ikke. Mens sultpilen snudde, forhandlet FNs mat- og landbruksorganisasjon FAOs matsikkerhetskomité frem et sett med prinsipper for det som er blitt hetende "ansvarlig investering i landbruk og matsystemer". Disse prinsippene er en rettesnor for alt fra stater til småbrukere til forbrukere og frivillige organisasjoner. De er ment som en veileder for den som lurer på om en eller annen landbrukssatsing er på riktig vei.

Prinsippene høres ikke radikale ut i norske ører: Hovedbudskapet er å ta vare på ungdommen, slippe kvinnene til, respektere småbrukere, kulturarv og eiendomsrett, og for all del å satse på å øke matsikkerheten og fremme god ernæring for alle.

"Ansvarlig" landbruksinvestering er dessverre ikke alltid den mest inntektsbringende for den som har mest fra før.

Ikke spesielt oppsiktsvekkende. Hvis alle leddene i den globale næringskjeden hadde fulgt dem, ville færre barn gått sultne, ifølge FN.

Men "ansvarlig" landbruksinvestering er dessverre ikke alltid den mest inntektsbringende for den som har mest fra før. Og FN mangler som alltid ris bak speilet.

I tilfellet Yemen har FNs generalsekretær Antonio Guterres allerede for over et halvt år siden konkludert med at dette er den mest alvorlige krisen i verden i dag. FNs matvareprogram-direktør David Beasley, som under befaring tidligere i november kom ansikt til ansikt med døende barn - de barna som hadde vært så heldige at de kom inn i behandlingsinstitusjoner som måtte sende over halvparten av barna hjem for å dø alene - har tryglet FNs sikkerhetsråd om å gjøre noe, gjøre mer, omsider.

Kanskje noe snart skjer i Jemen. Til slutt. Men to ting vet vi: At mange andre land er minst like dårlig forberedt på en alvorlig krise, enten den skyldes krig eller klimakatastrofe. Og at neste Jemen-katastrofe kunne vært avverget dersom vi begynte i dag.