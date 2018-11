Den brysomme K-en i KrF

Etter at Knut Arild Hareide den 28. september sjokkerte det politiske Norge med å anbefale partiet å søke samarbeid med Ap og Sp, fikk partiet 2600 nye medlemmer. Selv mener han medlemsveksten skyldtes de nye signalene han gav i talen sin.

Jo tettere KrF har samarbeidet med ytre høyre i norsk politikk, desto nærmere har partiet kommet sperregrensen. Hareides mål med å skifte retning var å bygge et kristendemokratisk folkeparti med bredere folkelig appell. En del konservative ville nok falle fra på veien, likevel vurderte Hareide at velgerpotensialet er større med et samarbeid den andre veien.

Hareide og støttespillerne hans påpekte paradokset i at KrF er et mer populært parti på valgomatene enn hva valgresultatene skulle tilsi. De var overbevist om at et sentrum/venstre-samarbeid ville senke terskelen for å stemme på partiet lavere blant velgere flest.

Jeg er sikkert ikke alene om å ha opplevd at valgomatene har anbefalt partier som jeg ikke i et halvsekund ville vurdert å stemme på. Det sier selvsagt litt om hvor upålitelig en valgomat kan være, men handler likevel mer om at politiske valg ikke alene kan utledes i en matematisk formel.

En politisk preferanse består ikke bare av standpunktene en har i et utvalg av enkeltsaker, den farges også av hvem en identifiserer seg med, hvor en føler tilhørighet.

Jeg har vært til stede på de fem siste landsmøtene til KrF, og vil hevde at jeg har ganske god greie på partiet. Jeg kjenner de politiske posisjonene til partiet, og kan – om jeg skal ærlig – sympatisere med mange av partiets saker.

Likevel, når KrF-delegater på talerstolen tar på seg andaktstemmen og drar på litt ekstra, oppleves det fremmed for en som definerer seg som ikke-troende. Jeg ser ikke meg selv som en del av den gjengen, liksom.

Partiet bygger sin politikk på kristne verdier som internasjonal solidaritet og kamp for de svakeste i samfunnet. Du trenger ikke bekjenne deg til kristendommen for å være opptatt av disse verdiene. Dette er universielle verdier som deles av både andre religioner og humanister. Slik sett burde partiet hatt et større nedslagsfelt enn den tradisjonelle menigheten.

Skal KrF vokse, er partiet antakelig avhengig av at velgere som deler verdigrunnlaget, men som ikke identifiserer seg som kristne velgere, stemmer på partiet.

Spørsmålet er hvorvidt veivalget på det ekstraordinære landsmøtet gjør terskelen for å stemme på partiet lavere eller høyere.

Det er forskjell på å ha en partileder som går i prideparader og på en som ser historiske muligheter til omkamp om abortloven.

Sannheten er at den politiske avstanden mellom rød og blå side er relativ liten. De er ofte enige i sak, men prioriterer annerledes. Mens de røde framhevet internasjonal solidaritet, klima og rettferdig fordeling, var hovedargumentet på blå side kampen mot sorteringssamfunnet (les: abortloven) og kristendommens plass i samfunnet.

Den blå sidens anfører Kjell Ingolf Ropstad vant fram med sitt syn. Hovedargumentet var at KrF i en borgerlig flertallsregjering har en historisk mulighet til å få endret abortloven.

Det er mer sannsynlig at KrF dermed forspilte sine sjanser til å stake ut en ny kurs, til å bygge et bredere lag, et større kristendemokratisk parti i sentrum av norsk politikk.

Valgomat-sympatisørene, velgere med høy sosial samvittighet, men som har avstått fra å ta spranget til KrF på grunn av partiets abortmostand, syn på homofili og sterke betoning av kristendommens betydning, har neppe blitt overbevist om å stemme KrF ved neste korsvei.

Skal KrF vokse utover et stadig mer forvitret grunnfjell, må partiet slipe ned de piggene som gjør partiet uaktuelt for velgere som ikke først og fremst definerer seg som kristne velgere.

Da utgjør det en forskjell på å ha en partileder som går i prideparader og på en som ser historiske muligheter til omkamp om abortloven.

Kjell Ingolf Ropstad har kanskje et sterkere grep om de genuint kristne enn hva Hareide har (selv om også kristenkonservative kan ha kvaler med å sitte i regjering med Frp). Han har uansett ikke den troverdigheten Hareide kunne ha hatt i bestrebelsene om å omvende nye velgere til KrF, altså de velgerne som deler partiets verdigrunnlag, men som ikke først og fremst definerer seg som kristne.

Problemet for KrF er langt på vei K-en i partinavnet. Kristenheten står i veien for partiets kristne budskap. Det problemet har blitt større med partiets veivalg.