Burger og bly

Trondheim: Mens jeg skriver, durer jagerfly og transporthelikoptre forbi kontorvinduet mitt i Midtbyen. En gang en bastion av en halvøy, en lett forsvarbar landtunge mellom Nidelva og fjorden. I min ungdom en provinsby tilgjengelig for sovjetiske atomvåpen.

I disse dager er Trondheim og Sør-Norge øvingsland for 53.000 allierte soldater. I gårsdagens demonstrasjon på Byneset fikk Nato- og forsvarsfiffen se den fremmede, fiktive okkupanten Murinus få et motangrep i fleisen.

Nato kommer hjem. Under andre verdenskrig ble strikkevotter med kong Haakon VIIs monogram et varmt, loddent symbol på motstandskraft fra folkets hender. Forsvaret er nok klar over symbolikken, når de melder at Joker-butikken på Voll i Rennebu samler inn ullsokker til frosne amerikanske soldater på øvelsesbesøk.

I Holtålen har de opplevd militært innrykk før. I romjula 1718 kom 6000 svenske soldater til grenda Haltdalen. De spiste opp kyrne på båsen, brente gårder og kidnappet presten, selv om de kom fra vår kultursfære: Det siste svenskene gjorde før de forlot bygda, var å synge "Vår Gud han er så fast en borg".

300 år senere steker Anna Oftedal burger, vaffel og sjokoladekake til innkvarterte amerikanske og tyske styrker på Nato-øvelse. Det er sjuendeklassingene i Holtålen som serverer til inntekt for klassetur, melder Nea Radio.

Barna i Holtålen lærer at det nordatlantiske fellesskapet er mer enn Marshall-hjelpen. Hamburgeren kom fra Tyskland til USA og tilbake til Norge. Sjokoladekaken er amerikansk matkultur påstrødd norsk kos. Vaflene har aner fra Natos hovedkvarter i Brussel.

På andre områder er kulturforskjellene store. VG melder om at det "enorme" hangarskipet Harry S. Truman er med under øvelsen. Som om det fantes mindre, mer tiltalende typer.

Glattkjøring har vi heller ikke til felles. Flere trafikkulykker, noen av dem alvorlige, har allerede skjedd med utenlandsk personell og kjøretøyer på offentlig vei.

Så er spørsmålet: Hvis alt gled knirkefritt, hvis Will fra Utah kunne legge på kjettinger som fot i hose før han skulle over Rørosvidda, hva var vitsen med denne øvelsen da?

Oberst og sjef for Heimevernet i Trøndelag, Håkon Warø, gjorde det enkelt for Nato-kritikere og pasifister da han oppfordret en beboer på Byneset til å orde med «gladbobler» i forbindelse med militærøvelsen. Krig som underholdning skal vi drive med bare i spill-, TV- og kinoverdenen.

Ikke at fravær av VIP-tribuner og bobler ville pasifisert motstanden mot militærøvelsen. For noen er det nok å vite at øvelsen skjer. "Det er ubehagelig å tenke på at dette fredfulle området skal ødelegges av et stort krigsmaskineri, som skal trampe på jorda og dundre over himmelen", sier aksjonist Arnulf Kolstad til NRK.

Oppsummert Lokal støtte 1 Nato kommer hjem for å trene. I Trøndelag får tilreisende soldater burgere og ullsokker. Gnisninger 2 Vinterføre er ukjent for amerikanere, slik hangarskip er for oss. Læring er nødvendig. Berettiget 3 Russerne sender sin marine inn i Natos øvingsområde. Slik blir Trident Juncture behovsprøvd.

Nato var i Norge på 80-tallet også, like mannsterke som i dag. Men Trident Juncture er den første øvelsen som pressebriefes på forhånd, direktesendes på NRK, og som offentliggjør alle klagene som kommer inn, enten det er gjørme i drikkevannet eller skremt bever i samme.

Gårsdagens demonstrasjonsøvelse på Byneset varte i 90 minutter. Arnulf Kolstad frykter at den skal venne folk til krigens gru. I så fall er nok folket i Øst-Ukraina grundig tillært. Det er fire år siden russiske soldater begynte å dukke opp som "turister" i landet. Med våpen. Tilfeldigvis er det blitt en god del skyting og lik ut av det. Men ingen russisk militær ledelse står fram og viser ansikt, slik Nato gjør på Byneset. Uærlig krig varer lengst. Ærlige øvelser har en sluttdato.

Fra kontorvinduet mitt mot Nidelva ser jeg ingen fredstilhengere seile ut i Nordsjøen for å demonstrere mot den militære maktdemonstrasjonen i morgen. Da starter den russiske marinen skytetrening utenfor mørekysten, så nær Norge de kan, som forsker Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen sier det.

Forsvarsministeren sier til avisen Klassekampen at det er vanlig at Russland øver nær oss når vi øver med allierte. Professor Pavel Baev ved Institutt for fredsstudier (PRIO) kaller russernes øvelse svært provoserende og helt uvanlig.

Nato øver 180 mil fra russergrensa. Russerne øver 30 mil fra Norge, i det havområdet Nato har varslet som sitt øvingsområde. Det er ikke godt å si hva russerne har reist 1800 km fra sitt eget Barentshav for å trene på der ute på Haltenbanken. Det er mulig å si at det gjør Nato-øvelsen "Trident Juncture" relevant.