Brussels triumf over London

Overgangsavtalen med EU om brexit kan raskt flagre vekk i den stormen som raser rundt Theresa May. Statsministeren selv kan også miste fotfeste og falle.

Storbritannia skal etter planen forlate EU natt til den 29. mars 2019. Så starter en overgangsperiode som skal vare ut 2020. «Deretter må Storbritannia ha gjenvunnet sin suverenitet, slik at vi kan kontrollere arbeidsinnvandringen og bygge velferden opp igjen», som det britiske parlamentsmedlemmet (MP) for Labour, Kate Hoey, sa det – da hun var i Norge i forbindelse med Nei til EUs landsmøte forrige helg. Kate Hoey er en varm forsvarer av Brexit, og tilhører «Labour Leave», det britiske arbeiderpartiets Nei til EU.

Det er god grunn til å tro at tidligere utenriksminister og frontfigur for Brexit på høyresiden, Boris Johnson, vil ordlegge seg annerledes om hva britisk selvstyre skal brukes til. Det eneste Brexit-tilhengere på høyre- og venstresida av britisk politikk ser ut til å være enige om, er at britisk suverenitet og retten til å føre en egen politikk må vinnes tilbake. Og at Theresa May har skaffet landet en elendig overgangsavtale.

Tirsdag denne uka ble altså den britiske regjeringa og EU enige om et utkast til avtale for overgangsperioden, og siden har det blåst kraftig rundt den britiske statsministeren. Det har vært storm i kastene fra taperne av Brexit-avstemninga og som jobber for omkamp. Det kommer kalde gufs fra Labour-leder Jeremy Corbyn og opposisjonen. Samtidig kommer gufsene fra egen regjering der flere statsråder mener statsministeren har vært for slepphendt, mildt sagt. Fem statsråder hadde forlatt regjeringa i protest fredag morgen. Inkludert Dominic Raab, som har ledet an i forhandlingene med EU – men ikke ville forsvare resultatet. Noen av de avgåtte statsrådene mener Storbritannia er bedre tjent uten avtale med EU. Som en kommentator i The Guardian skrev: «I stedet for å være med på oppvasken, forlater nå Brexit-tilhengere i regjeringen festen før de blir bedt om å være med å rydde».

I skrivende stund er antallet avgåtte statsråder redusert til fire, for minister for miljø, landbruk og fisk Michael Gove ombestemte seg fredag litt utpå dagen. Han blir ved sin statsministers side. På samme tid fredag offentliggjorde brexit-toryen Mark François sitt «No-confidence-letter», et mistillitsbrev. Ifølge den britiske avisa The Guardian, hadde rundt 20 toryer i parlamentet «meldt seg på» mistilliten kl. 14.45 fredag ettermiddag.

Annonse

Mens Brexit-toryer høylydt løper fra oppvasken og skriver mistillitsbrev, hyler EU-tilhengerne ut trusler og krever omkamp.

Det er nemlig slik at dersom 48 av de konservative parlamentsmedlemmene stemmer for mistillit mot Theresa May, utløser det en avstemning blant toryene om deres egen statsminister får fortsette. Tittel på mistillitsbrevet er «She Just Doesn't Listen». Hun vil rett og slett ikke høre. Igjen: Det handler mest om egen statsminister, langt mindre om hva EU-forhandlerne har gitt.

Akkurat nå tyder lite på at parlamentet vil godkjenne overgangsavtalen. Samtidig mener enkelte britiske kommentatorer at utsiktene til kaos dersom parlamentet stemmer nei, kan disiplinere tilstrekkelig med Brexit-toryer og Labour-representanter til å berge avtalen igjennom parlamentet. Andre peker på muligheten for å forlenge forhandlingstida med EU og forhandle videre med en ny britisk statsminister. Andre tar til orde for nyvalg. Mens altså taperne av brexit-avstemninga vil ha omkamp og ny folkeavstemning.

Mens brexit-toryer høylytt «løper fra oppvasken» og endog truer sin egen statsminister med avskjed på blått papir, roper altså Leave-Labour og resten av Labour på en overgangsavtale som tjener venstresida bedre. Mens Brexit-motstanderne hyler på omkamp. Brussel -London: 1-0.

Hvor er kritikken mot Brussel for ikke å komme London i møte på en måte som sømmer seg samarbeidende demokratier i Europa? Den overdøves av Theresa May-kritikk. Det kan raskt komme Brexit-motstanderne til gode. De har for lengst startet sin skremselskampanje nummer to i forsøket på å vinne en omkamp. Parlamentsmedlem Kate Hoey vitnet under sitt norgesbesøk om det hun kalte EU-tilhengernes «Project fear», som rommer påstander som: Etter brexit får ikke fly lande i Storbritannia, britene vil mangle medisin og unge vil ikke få reise over grensene.

Hva som kommer ut av Brexit-stormen, er det per nå umulig å forskuttere. Dersom et flertall i parlamentet vil ivareta resultatet av brexit-avstemninga ved å gå for «ingen avtale er bedre enn overgangsavtalen», innebærer det neppe at flyene fra resten av EU og Europa slutter å lande i Storbritannia. Men det er ikke sikkert at Theresa May er statsminister lenger.

Oppsummert Brexit-tilhengere mot May 1 Det eneste Brexit-tilhengerne på høyre- og venstresida i britisk politikk ser ut til å være enige om, er at suvereniteten må vinnes tilbake – og at overgangsavtalen er elendig. Perspektivløs kritikk 2 Den interne, nasjonale kritikken mot overgangsavtalen overdøver all kritikk mot forhandlingsmotparten EU. Det kan komme EU-tilhengere som vil ha omkamp om Brexit til gode. Omkamp og skremsler 3 Taperne av Brexit-avstemninga har satt fart på skremselspropagandaen, sier parlamentsmedlem fra «Leave Labour».