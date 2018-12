Bondefanget i Kristiania

Før vandret jeg over gamle Vaterland på vei til arbeid i Nationens lokaler på Grønland som om intet skulle ha skjedd. Etter en medrivende hendelse, endret dette seg betydelig. Jeg kom til å lese lokalhistorie, og ikke minst: Bernt Rougthvedts bok Saken mot Abelone (2014). Etter den tid gransker jeg omgivelsene så grundig i jakten etter rester av det gamle Vaterland, at jeg legger merke til hvor rottene piler. Det er ikke udelt positivt. På kveldstid kan jeg se for meg de tilreisende bøndenes mareritt: Surrelaget. Det er til å bli svimmel av.

De følgende hendelser er sanne og tok sted i hovedstaden mot slutten av 1800-tallet, etter at bordellene ble forbudt i 1884. Forbudet stoppet ingenlunde horemadamene, de såkalte rufferskene. Denne beretningen er altså ingen julefortelling i tradisjonell forstand, i det den handler om bondefangeri, bondesurreri, brennevin, hor og drap i forstaden Vaterland.

Surret, svimmel og kvalm

Med sine små rønner og kneiper, feite rotter og lyssky affærer, var Vaterland Kristianias svar på Londons Whitechapel - der Jack the Ripper herjet, og/eller Hamburgs Reperbahn. Syndens pøl.

Det var grusomt for en stakkars bonde å "bli surret" - etter å ha surret rundt med brennevin og horer på Vaterland en natt. Slik gikk det med Anton Borge: Plutselig var han omgitt av en sverm av uhyggelige skikkelser, av menn som sto i en halvsirkel.

Nå tok de hverandre i hånden, og idet de rykket sammen og trengte seg inn på ham, fikk de litt etter litt drevet ham bort fra elvekanten og ut på den åpne plassen ved munningen av Jernbanegaten. Her sluttet de ringen om ham og ga seg til å danse en vill runddans. Deres jernbeslåtte skosåler klapret underlig mot den ujevne stenbrolegningen, det hørtes som om en kavalkade kom anstigende, det varte en temmelig drøy tid, han anslo det senere til henimot et kvarter.

Bøndene på Vaterland

Surreriet var en særdeles ubehagelig form for bondefangeri. Anton Borge ble svimmel, kvalm og ribbet for alle verdisaker. Skrekkslagen innså han at han var blitt "surret". Slik er det beskrevet i politietterforsker Redvald Larsens (1872-1951) bok, som han ga ut sammen med forfatteren O.W. Erichsen i 1925. Den het Fjerdingfyrsten - blade fra "Surrelagets" annaler.

Vaterland var inngangsporten til Kristiania den gang. Her lå mange av bøndenes skyss-stasjoner, med spilltau til hestene inne i gården og losji til bøndene inn fra svalgangen over. Småbrukere og storbønder kom denne veien fra Oppland, Hedmark, Akershus og Østfold. De handlet med kjøtt, korn, høy, hester og mere til. De hadde penger i lomma etter forretningene. Mange var brennevinstørste. Noen var ute etter å stille kjødets lyst, og mulighetene fantes rundt ethvert hjørne på Vaterland.

Fra Grue til Vaterland: Abelone

En storbonde fra Ringsaker i Hedmark traktet nok etter både brennevin og hor, og endte opp i Abelones kneipe på Vaterland. Abelones mor var fra Grue i Hedmark. Besteforeldrene hadde en større gård, men mistet den og dro til USA. Da dro Abelones mor til Kristiania for å tjene. Hun endte i tukthus for tyveri. Der ble Abelone født. Hun kom i fosterhjem en måned gammel.

Etter konfirmasjonen jobbet Abelone Kristensen ved Nydalen spinneri. Lønna var ussel, så hun prostituerte seg i helgene. Da hun giftet seg, sto det i lysningspapirene at hun var "ofisiell skjøge i Kristiania". Hun kan ha giftet seg med sin Lauritz for å få skjenkebevilling. Ugifte fikk ikke det.

Abelone fikk bevilling, ble rufferske og åpnet sitt etablissement på Vaterland. Hun skjenket bønder, solgte dem kjønnsliv i etasjen over kneipa og tømte nok noen av bøndenes lommer samtidig. Abelone drev antakelig den vanligste formen for bondefangeri, men på langt nær den mest brutale. Ifølge politistatistikken så hadde bondefangere skylda for at rundt 200 personer sporløst forsvant fra Vaterland hvert år.

Apekatt og drap

Bonden fra Ringsaker forsvant ikke. Han drepte Abelones mann. Stakkars Lauritz, som hadde et inderlig ønske om å kjøpe seg en apekatt til fem kroner, og bråstakk innom kneipa for å hente penger. Der møtte han Nils Gulbrandsen Kinde med en pistol i hånda. Skuddet flerret Lauritz Kristensens lunge og rev av hovedpulsåren.

Kinde hadde nok pistolen fordi han visste hvor farlig Vaterland kunne være for bønder med penger. Men det fantes ingen holdepunkter for at Lauritz drev med bondefangeri. Han kom bare innom kneipa midt i en krangel om regninga. Abelone var skutt i hendene, og hadde sent "piken" Martha ut etter politiet.

Rettssaken mot Ringsaker-bonden vakte enorm oppmerksomhet i 1893. Nils Gulbrandsen Kinde var en velstående og aktet mann som var medlem av formannsskapet i hjembygda, mens Abelone ble symbolet på all Vaterlands synd og fordervelse. Hun ble skyteskive for de kondisjonertes angrep. Det gikk moralisme i rettsprosessen. Anklagene ble rettet mot Abelone. Bonden ble frikjent, mens enken Abelone ble drevet ut av Kristiania.

