Ærlig talt, politikere

Tillit er så viktig, sies det både til venstre og høyre i det politiske landskapet. Høy grad av tillit i samfunnet er nøkkelen til den norske suksessen. Tillit er limet i samfunnet, en forutsetning for velferdssamfunnet, tillit er helsebringende og skaper konkurransekraft – bare for å nevne noen av stikkordene vi hører når politikerne med kraft og patos trekker fram en typisk norsk verdi.

Hvis vi for lekens skyld sier oss enig i at det norske samfunnet fortsatt er preget av mye tillit, og at det er godt for samfunnet at det er sånn, bør vi utvilsomt også være opptatt av hvordan vi vedlikeholder tilliten i samfunnet.

Jeg vil mene at våre politiske ledere har et utvidet ansvar for å forvalte tillit. Det ligger i kortene: De er våre fremste tillitsvalgte. Måten de opptrer på, hvordan de omtaler og framstiller hverandre, har selvsagt en virkning på folks tillit til både politikk, til institusjonene våre og til sjuende og sist mellom hverandre.

Ærlige politikere stimulerer tilliten, uærlige politikere river den ned. Hvordan står det så til med ærligheten i politikken for tiden?

Så som så, vil jeg mene. I Aftenposten kommer det fram at fem av ni partier på Stortinget har avslått å gi avisen innsyn i hvordan de har brukt penger på blant annet reiser, gaver og sosiale kostnader.

Politikerne har bevilget 862 millioner kroner over statsbudsjettet til sine egne partigrupper de siste fem årene. Arbeiderpartiet, Høyre, Frp, Senterpartiet og Venstre vil imidlertid ikke gi offentligheten innsyn i hvordan pengene anvendes.

I en tid der den politiske debatten er mer uforsonlig og polarisert enn på lenge, er denne responsen et sjeldent uttrykk for tverrpolitisk enighet. I en felles uttalelse fra disse partiene heter det at det ikke vil gis mer detaljert innsyn enn det som allerede ligger i de åpne regnskapsrapportene i Stortinget, blant annet av hensyn til personvernet til partiets ansatte.

Ergo, politikerne bevilger skattebetalernes penger til egne partiorganisasjoner, uten at skattebetalerne får mulighet til å studere pengebruken i detalj. Er det tillitsskapende?

Så er det politikernes omgang med sannheten. Da abortloven ble en del av kampen om KrFs retningsvalg, hevdet ungdomspartiets leder Martine Tønnessen at det foregikk tvilling-abortturisme til Norge. Tønnessen mente et samarbeid med høyresiden ville gi mulighet til å sette en stopper for denne praksisen.

Ingen utenlandske kvinner har fått utført slik fosterreduksjon i Norge.

På samme måte framsatte KrFs nestleder Kjell Ingolf Ropstad feilaktige påstander: «Eksempel vi har fått fra jordmødre, som viser at barn med Downs, «hareskår» eller at å mangle en hånd gir grunnlag for abort, er eksempel som jeg mener ikke bør være mulig i framtida», sa han til NRK.

En rask sjekk i Medisinsk fødselsregister viste at påstanden var feil.

Dette er den samme Ropstad som på KrFs landsmøte slo fast at KrF hadde en «historisk mulighet» til å endre abortloven i et samarbeid med høyresiden, og dermed ta opp kampen mot sorteringssamfunnet. Ropstad vant flertall for sitt syn.

Feilinformasjon er alvorlig nok i seg selv. Likevel er måten abortspørsmålet ble brakt inn i debatten om KrFs veivalg kanskje et større anslag mot tilliten. Det startet med at Høyres pressesjef i «dialog» med Ropstad satte sistnevnte i tanker om å stille et «abortultimatum» til både høyre og venstre side. Kort tid etter åpnet statsminister Erna Solberg for å forhandle om abortloven. Trolig ble abortsaken alene utslagsgivende for at Ropstad vant tvekampen om KrFs valg.

Foregikk dette på redelig vis? Statsministeren har ikke engang flertall i eget parti for å endre abortloven. Likevel, fordi Ropstad «tilfeldigvis» utfordret henne om abort, kunne hun likevel åpne for forhandlinger.

Dermed ble det skapt et inntrykk av at KrF, om partiet bare valgte riktig vei, kunne få gjort noe med sorteringssamfunnet. Det er et inntrykk som neppe er rotfestet i virkeligheten, men som likevel gjorde nytten i den forstand at KrF faktisk går i regjeringsforhandlinger med Solberg.

Nå er det ikke bare høyresiden som setter tilliten på prøve med politisk spill og spredning av feilinformasjon. Politikere fra alle hold bruker sosiale medier til tilsløringer, på å fremme konspirasjonsteorier og å tillegge politiske motstandere motiver de ikke har.

Slik uærlighet kan kanskje være effektivt for å oppnå politiske resultater på kort sikt. Men i det lange løp vil det gå på tilliten løs.