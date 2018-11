KrF: En fremmed i Lykkeland

Denne gangen må jeg starte med en unnskyldning. Leserne hadde fortjent denne spalten som KrF-fri sone. Den burde vært fristed fra den KrF-trilleren som nå ruller og går i alle media. Jeg burde skrevet om noe annet. Og jeg prøvde.

Om tv-serien som startet sist helg, for eksempel. NRKs storsatsing «Lykkeland». Den som dramatiserer historien om hvordan oljen forandret Norge etter at Phillips gjorde sitt historiske funn i Nordsjøen på lille julaften 1969.

Men akk – allerede i først episode blir vi politiske nerder overveldet av hvordan «Lykkeland» er et tankevekkende apropos til det som nå skjer i KrF!

Serien foregår i Stavanger, altså i et av KrFs tradisjonelle kjerneområder i «Bibelbeltet». Første episode hadde nok litt for mange kunstige fortellergrep for å få historien i gang. Men tidskoloritten var det ingen ting å si på – og den ga i hvert fall meg en skikkelig aha-opplevelse: Du verden som Norge har forandret seg på de femti årene siden 1969!

Blant de sterkeste innslagene i første episode var det om 17-åringen Torill, som blir gravid med en olje arbeider som forlater henne. Hun og foreldrene er med i det lokale bedehusmiljøet, og frykten for skammen får moren til å presse datteren inn i ekteskap med en mann hun knapt kjenner.

Eksempelet med et slikt «tvangsekteskap» er kanskje ekstremt. Men jeg vokste opp i en tid da man stadig hørte om folk som «måtte gifte seg», og om jenter (bare jenter, selvsagt), som «havnet i uløkka". I 1950-åras Norge var kirken og religionen så absolutt til stede i folks hverdag ofte sammen med «tilsynet for høy moral». På skolen pugget vi salmevers, leste bibelhistorie og startet dagen med fadervår. Over kateteret hang tre kart: Et av Norge. Et av verden. Et over Palestina. Landets eneste radiokanal hadde andakt som fast innslag. På langfredag og andre kirkelige helligdager var kinoer og dans bannlyst. Og helvete fantes. Og KrF var i fremgang

Noe av dette løsnet – i hvert fall i enkelte miljøer. – gjennom de opprørske 1960-åra. 1967 var tross alt hippienes «Summer of love». Men mye av det gamle hang igjen hos folk flest da de våknet opp til oljealderen i 1970. Selv om det er spesielt med Stavanger, minner «Lykkeland» oss på hvor sterkt kristendommen og den pietistiske moralen sto i Norge for 50 år siden.

Siden har Norge forandret seg. Men hva med KrF? Lange linjer og tradisjoner til tross – de fleste av de «gamle» partiene våre (Høyre, Venstre, Ap, Sp), er helt annerledes nå enn da de ble stiftet. For eksempel vil svært få i dag se sammenhengen mellom Støres Arbeiderparti og det Ap som var med i den kommunistiske Moskva-internasjonalen rundt 1920.

Men svært mange – inkludert mange i KrF selv – vil se sammenhengen mellom dagens KrF og striden som stiftet parti i 1933: Kampen mot Arnulf Øverlands foredrag om «Kristendommen, den tiende landeplage» og skuespillet «Guds grønne enger»- der Vårherre himself ble gestaltet på scenen. Blant partiene er KrF den standhaftige tinnsoldat – den samme til alle tider.

En såpeserie på tv forteller mer enn mange analyser om KrFs lange vei mot fram dagens oppgjør om Knut Arild Hareide.

Så kan vi jo ta med helvetesdebatten, kvinnelige prester, abortsaken, og ekteskap mellom likekjønnede. Altså de store eksemplene på at KrF er litt stående igjen som gammelmodig taper et samfunn som får stadig mer av det KrF er imot: sekularisering, materialisme, verdslighet. Bare 34 prosent av oss nordmenn tror på Gud, hvis vi skal tro ferske tall fra i år. 46 prosent tror ikke på ham.

Men nettopp motgangen burde jo mobilisere de troende til strid! En rekke nye trender – ikke minst den muslimske innvandringen – har jo satt ny fart i bevisstheten rundt norske religiøse verdier og tradisjoner. Med god grunn kan det sies at Norge mer enn på lenge trenger et kristelig parti. Og – at «bare» 34 prosent troende, gir da 4-prosentpartiet KrF nok å ta av!

Men det er jo åpenbart her det svikter. Det korte oppgangs-blaffet under Valgerd Svarstad Haugland og Kjell Magne Bondevik (ok med et glass vin – og kontantstøtte), samt forsøkene til Hareide (ok med en homoparade – og sentrumspolitikk) understreker bare problemet: Mens Norge kan trenge et kristent parti for vår tid – som åpenbart må vekte elementene i sitt budskap annerledes enn før – er store deler av KrFs kjernetropper blitt hengende fast i holdningene, prioriteringene og retorikken fra det Kristen-Norge vi møtte i første episode av «Lykkeland». For ikke å si det Norge jeg vokste opp i i 1950-åra.

Denne konklusjonen kan kalles banal. Men den inneholder faktisk KrFs uløselige gordiske knute. Den Knut Arild Hareide prøvde å hogge over med det vi må kalle fortvilelsens mot.