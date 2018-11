Il Agro Gigante

Ei uke har passert siden Småbrukarlagets landsmøte på Gardermoen. Og ei knapp uke siden Agroteknikk på Lillestrøm – det nærmeste vi kommer møteplassen for stordrifts-landbruk her i landet. Bonde-Norge viser fram sitt mangfold. Men hvor i mangfoldet finnes kimen til det landbruket som framtidas Norge trenger?

Forrige uke kom en nyhet til , som spår noe om framtida som kommer – eller må unngås: Antall gårdsbruk i Norge har passert 40.000 – på veien nedover. Den som lurer på hvorfor denne nedgangen ruller fram som en slags naturlov, burde absolutt slått følge med de drøyt 30.000 som besøkte Agroteknikk-messa på Lillestrøm sist helg. Mye av svaret sto nemlig utstilt der.

Det vi så i hallene på Lillestrøm,var ikke bare en gedigen og storslagen maskinpark. Ikke bare beviset på at landbruket er blitt ei hightech-næring der datakraft er like viktig som hestekrefter.

Agroteknikk er rett og slett synliggjort politikk. Maskinparken i hallene på Lillestrøm, var kravene fra jordbruksoppgjør, svenskehandel, WTO, EU-import og effektiviseringspress smidd om til teknologi og stål.

På Agroteknikk er stort flott og nødvendig. Men omtrent samtidig holdt altså Småbrukarlaget landsmøte. Der i gården er det smått som er godt og bærekraftig.

Bedre kan ikke skismaet av norsk landbruk vises fram, og egentlig er dette både realt og bra. Det er jo slikt som skaper konstruktive debatter og – forhåpentligvis – gode løsninger for framtida. Men klarer disse folkene å spille hverandre bedre nå? Ellers slår de beina under hverandre og blir sittende på hver sin teig, full av selvgodhet?

Det er litt begge deler, og betenkelig mye av det siste. På den ene siden har Bondelaget og Småbrukarlaget klart å finne sammen i de siste jordbruksoppgjørene. Men samtidig er det kommet en bitrere, mer uforsonlig og fundamentalistisk tone inn i landbruksdebatten. Det har klar sammenheng med at dyrevernere, veganere og andre «outsidere» kaster seg innpå med sine vinklinger. Sakene deres får være greie nok, men stilen og besserwisser-holdningene de i opptrer med setter sine spor – og smitter over på de gamle aktørene.

Polariseringen øker, og stadig mer av landbruks-debatten består nå i at partene kaster argumenter på hverandre fra hvert sitt ekkorom. Dette er et dystert trekk ved prosessen som skal styre landbruket inn i framtida.

Nå er det mange som fører korstog mot mesteparten av det Agroteknikk viser fram. Det er forståelig – for det lurer jo (minst) ett fundamentalt spørsmål bak det de mest prangende delene av messa står for: Hvor ender vi egentlig i møtet mellom den kronglete norske naturen - med de små jordlappene, bakkene og avstandene - og denne maskinparkens gigantomani og krav til store, flate arealer?

Mekaniseringen har selvsagt sin egen dynamikk. Tenk bare på melkeroboten tilpasset 60 kyr. . Men det spennende svaret finnes i formuleringen jeg brukte over her: At maskinparken er «politikk smidd om til teknologi og stål». Hvis graset på den lille, bratte teigen i Utbygda gjøres lønnsomt nok, får man maskiner og teknologi som kan høste det. Da kommer de små robotene og de lette maskinene. Men når politikken, slik som nå, styrer mot det som er stort og flatt , da følger maskinparken med.

Den bonden som har begge beina på jorda, står stille. Og den som står stille, blir akterutseilt.

Og da ser ikke flertallet av bøndene annen mulighet enn å henge seg på. Da må de tenke satsing.. Tenke at den bonden som har begge beina på jorda, står stille. Og at den som står stille blir akterutseilt. Så vil du være med , så heng på. Ble du tatt av tørken, studer vanningsanlegg på Agroteknikk. Ble du oversvømt, undersøk hva grøfting koster.

Da har nostalgi lite for seg Agroteknikk er ikke stedet for oss som er oppvokst bak rattet på en Gråtass, eller en gang kjørte 8-fots tresker og syntes det var stas. Vi som korser oss når vi på Agroteknikk ser en Masey-Ferguson Ideal 9-tresker til over 4 millioner kroner, og med tilhørende PowerFlow skjærebord på 10,7 meter- altså 35 fot.

Agroteknikk er ikke stedet for tilbakeskuing. Det er stedet for framtida - eller i hvert fall en av framtidene. Typisk nok sto en Gråtass utstilt på messa - og typisk nok sto den ganske alene. Noen unger ville selvsagt klyve oppå. Men ikke mange.

Nei, bondeunger maser om å få komme opp i de store maskinene. Jeg ser åssen de krabber inn i førehusene og lar fingrene gli hjemmevant og målrettet over touch-knapper, joystikker og displayer. Gleden over teknikken, og over å beherske store maskiner og avansert teknologi, er ingen forutsetting for å drive moderne jordbruk. Men det hjelper. Og alle monner drar når framtidas bønder skal rekrutteres.