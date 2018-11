Sist helg var det demonstrasjoner over hele Europa for god mat og godt landbruk. Good Food Good Farming er en bred allianse for å endre EUs landbrukspolitikk, som igjen er på tegnebrettet. I Oslo, derimot, demonstrerte en bred allianse mot pelsdyr.

Aksjoner i 19 EU-land krevde omlegging av landbrukssubsidiene i EU: Mer støtte til små og mellomstore bruk, mer støtte til et insektvennlig landbruk, mer rettferdig handel og god mat for alle.

Ved Brandenburger Tor i Berlin var bier og biologisk mangfold et hovedtema. Som det ble sagt: Industrilandbruket med monokulturer og sprøytemidler er mislykket. Artsmangfoldet er klodens immunsystem. Spør hvor maten kommer fra, kjøp direkte fra bonden og fra dyr som har gått på beite.

Serveringen var varme poteter med kvark. Det enkle er det beste og minner om at kvalitetsmat er mer enn stjernegastronomi. Den europeiske aksjonen vil ha kvalitet også i pølsekiosken. Alle skal ha krav på ærlig, usprøytet og usminket mat.

I Oslo var det ingen som aksjonerte for et landbruk med mer artsmangfold og et insektvennlig landbruk. Er det fordi norske humler og andre insekter har det bra? Eller fordi kulturlandskapene er mer intakte og åkrene fri for monokultur?

Pelsnæringa kan gjerne avvikles, men det ville ikke endre noe i landbruket. Det ville ikke bli mer beiting og mindre soyaimport, ikke mer artsmangfold og mer naturnært landbruk, ikke mer bevaring av matjord, ikke færre bruksnedleggelser og mindre gjengroing, ikke færre konkurser og et mindre sårbart landbruk, ingen klimaeffekt.

Det ville heller ikke bli et mer dyrevennlig landbruk. Dersom hvert enkelt dyr er like viktig når velferden skal måles, må ethvert husdyr få komme ut på beite. Pelsaksjonen er frikoblet fra all systemdebatt og fungerer derfor som en avsporing fra de store spørsmålene i landbruket: Hva slags dyr skal vi holde oss med, hvordan skal disse dyra leve og hva skal de spise? Hva skal vokse på åkrene? Hvordan utforme et landbruk som ivaretar økosystemene, insekter, planter og livet i jorda inkludert?

Dersom jeg skal demonstrere mot pels, må jeg også ha en forestilling om hva de som har et gardsbruk som arbeidsplass, ellers kan leve av. Det spørsmålet berører hele tenkningen rundt landbruk. I forbindelse med aksjonshelga for et annerledes EU-landbruk presenterte Maria Heubuch, bonde og EU-parlamentariker for de Grønne, en studie som utfordrer påstanden om at store bruk er mest lønnsomme.

Studien «Jeder Hof zählt» er skrevet av agronom og agroøkolog Alain Peeters, direktør ved det belgiske forskningssenteret RHEA. Hvert bruk teller. Studien viser at mindre bruk med allsidig drift og deltidsdrift er mer robuste enn store, spesialiserte bruk. Inntekta er bedre samtidig som økosystemene og mangfoldet blir bedre ivaretatt. Kyr som spiser bare gras, melker mindre, men lønnsomheten kan likevel være større når bruket ikke har utgifter til gjødsel, kraftfôr og andre innsatsvarer.

Det er enkelt å protestere mot pels og feie de store spørsmålene under teppet.

Studien bygger særlig på fransk og tysk forskning, men mange i Norge vil kjenne seg igjen. Konkursene rammer først og fremst de store, spesialiserte gardsbrukene med stor gjeld. Likevel framstilles stordrift som det eneste saliggjørende for å være rustet for framtida. Både i Norge og EU går pengestøtten fra samfunnet først og fremst til dem som driver stort. Det er også disse brukene som belaster naturen og klimaet mest, i hvert fall i EU.

De store brukene er også frakoblet lokale næringskjeder. I europeisk debatt snakker mange nå om at mer av landbruksstøtten må gå til fellesskapet, til offentlige goder som ivaretagelse av økosystemene. Politikeren Heubuch omtalte strukturen i landbruket som et slikt fellesgode. Det er en ny måte å tenke på, men vi vet alle hva som er tapt når hver grend har bare en eneste bonde igjen.

Konklusjonen i studien er at agroøkologiske metoder med allsidig drift som er tilpasset naturen og lokalsamfunnet, kan stanse bruksnedleggelsen i Europa og samtidig miljøskadene knyttet til landbruk. Men som Peeters sa da studien ble presentert: «Bønder går ikke over til agroøkologi for å berge sommerfuglene, men fordi det lønner seg». Det trengs et paradigmeskifte i måten pengene brukes på i landbruket, mente han.

Her blir det politisk. Ap og Høyre vil neppe gå sammen i demonstrasjon for å få slutt på nedleggelsen av gardsbruk i Norge. Det er enklere å gå i tog for å avvikle pelsnæringa, mens systemspørsmålene feies under teppet.

Kari Gåsvatn er fast skribent i Nationens spalte Helgemat.