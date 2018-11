Hva er en god kokebok?

Å kalle det høstens vakreste eventyr er kanskje å ta for hardt i. Men i mer enn ti år har jeg sittet i juryen som på oppdrag fra nettstedet aperitif.no og bokhandlerkjeden Norli kårer årets beste norske kokebok. Det er et oppdrag jeg setter stor pris på, selv om jobbens vanskelighetsgrad og utfordring varierer sterkt fra år til år.

I forrige uke ble det kjent hvilke fem bøker som kom gjennom juryens nåløye i år, og som dermed ble finalister. Torsdag 29. november klokka 17 blir vinneren utropt, under et arrangement (som er åpent for alle) i bokhandelen Norli Eldorado i Oslo sentrum.

Juryen, ja. Vi har bakgrunn fra forlag, bokhandelen, presse, designbransjen og akademia. Selv er jeg vel en slags representant for nerdene, gitt min status som kokeboksamler og ditto anmelder gjennom mange år. Det kokkefaglige er til en hver tid ivaretatt av fjorårets vinner. I år var det derfor Even Ramsvik som satt i juryen, som regjerende norgesmester med sin fabelaktige bok «Ny norsk mat» fra 2017.

Selv er jeg vel en slags representant for nerdene.

Hvert år er det pluss minus 40 påmeldte bøker. Både små og store forlag kan sende inn sine utgivelser. De store er selvsagt overrepresentert, men nesten hvert år dukker det opp små utgivere med kuriøse bøker skrevet av ildsjeler landet rundt. Og det er ikke mulig å komme unna bøker der en eller annen form for diett eller metode for slanking er den røde tråden. Bøker i de to siste kategoriene har hittil lidd den samme skjebnen som en snøball som forviller seg litt for langt inn i helvete.

Også forfatterne kommer i alle slags fasonger. Her er det kjendiskokker, store og små bloggere, debutanter, ringrever og mennesker som har fått sine første 15 minutters berømmelse på TV, og som vil omsette dette i suksess også i bokhandelen.

Konkurransen fanger også opp de skiftende trendene innen denne sjangeren av sakprosa. Noen år er det hauger og lass med bakebøker påmeldt, andre år er det ikke så mye som en kremdott å se i bunken.

Annonse

Så hva er kriteriene for hva som er en «god kokebok»? Til sjuende og sist dreier det seg om en slags avansert, underbygget magefølelse. På veien dit er det greit å støtte seg på noen krykker. Det kanskje første vi ser etter er originalitet. Har noen virkelig lagt et helt nytt egg? Tro, meg: Det er heller sjelden at det skjer innen denne sjangeren. Så kan det handle om pur kvalitet. Er boka godt skrevet? Er bildene gode nok? Holder oppskriftene mål? Det hender ikke rent sjelden at dette svikter katastrofalt, at det er rent amatørskap som presenteres. Henger designet på greip?

Og ikke minst: Er dette en utgivelse som har fortjent å nå ut til en stor målgruppe? For forlag og forfattere betyr det en god del å kunne ha merkelappen «Årets norske kokebok» på omslaget de ukene folk handler presanger som gale.

Noen av oss er dessuten svake for kokebøker som inneholder også andre elementer enn bare mål, mengder, ingredienser, forklaringer og pene bilder av ferdig tilberedt mat på en tallerken. En spennende historie, historikk, lokalkoloritt eller en reise kan være med på å krydre utgivelsen i retning av en svært velsmakende blanding. Men effekten av en slik sjangerblanding kan også være den stikk motsatte.

Er det lett eller vanskelig å finne fram til årets beste norske kokebok? Det er å ta hardt i å si at det har blitt kranglet i noen av jurymøtene opp gjennom årene, men det har vært nære på. Noen ganger er det såre enkelt å plukke ut finalistene, andre år er det rett og slett mangel på gode nok kandidater. Av en bunke på 40! I år var den generelle kvaliteten på de påmeldte bøkene såpass høy at det var flust med «medaljekandidater».

Og bare så det er sagt: Også en nominasjon, det å komme blande de fem beste, en fjær i hatten for den bok og forfatter det gjelder.

Så var det vinnerne, da. Jeg husker spesielt godt det året Bodil Nordjore gikk til topps med sin «Lefseboka, oppskrifter frå heile Noreg.» Turbobudeia fra Vinje i Telemark konkurrerte med fire andre gode bøker, og i jurymøtet var diskusjonen frisk. Da var det at jurymedlem Arne Brimi (i rollen som fjorårsvinner) kom med det forløsende argumentet: «Dette er en viktig utgivelse.»

Selvsagt hadde han rett. Bodil hadde ikke bare skrevet en god kokebok, hun hadde også dokumentert eldgamle tradisjoner innen lefsebakst fra hele landet. En slik bok kan bli stående og lyse i generasjoner. Akkurat som Tom Victor Gausdals «Kokkelære», som vant et år senere. Den gang tok vi sjansen på å si at det var skapt en ny klassiker innen kokeboksjangeren.

Hva kan vi vente oss neste uke, mon tro?