Oljenæringa er ein solnedgangsindustri, medan anna norsk industri – lovande som mykje av den er – står ovanfor ei enorm teknologisk omstilling og ekstrem internasjonal konkurranse.

Samstundes ser vi at dei norske naturressursane, som har vore ryggraden i norsk økonomisk utvikling sidan industrialiseringa byrja, setjast under massivt press av klimaendringar. Vi går med andre ord inn i ei tid der norske politikarar må føre ein offensiv, ambisiøs og, ikkje minst, lur næringspolitikk. Skal vi kome i gang må vi avlive ei av dei mest seigliva mytane i norsk ordskifte: At høgresida er gode på næringspolitikk.

Det er ikkje rom for tvil: Klimaendringane er vår tids største utfordring. Og med tørkesommaren bak oss kan vi berre førestille oss kva ein ytterlegare temperaturauke på 2–3 grader vil øydeleggje. Øydelagd natur, svekt matproduksjon, knebla verdiskaping. Eit stadig høgare konfliktnivå i og mellom land er ikkje vanskeleg å sjå for seg. Store klimaendringar er øydeleggjande for alt vi gjer, og alt vi er.

Noreg har òg ei anna utfordring. Anten vi vil det eller ikkje, går inntektene frå petroleum mot slutten. Vi står altså overfor ei gigantisk utfordring både som klode og som nasjon. Vi må handle raskt og ta modige val. Vi må skape ein livskraftig økonomi, eit næringsliv som ikkje øydelegg naturen og som bidrar positivt i klimakampen. Dette er tida for dei djerve val.

Kva gjer regjeringa Solberg i denne situasjonen? Ved opninga av stortingsåret fortalte regjeringa at dei skal kutte klimautsleppa. Kvifor har da klimautsleppa under denne regjeringa gått opp? Dei seier at dei skal leggje til rette for fleire arbeidsplassar. Kvifor har vi ikkje sett nokon vekst i nye, grøne arbeidsplassar i løpet av dei siste fem åra? Dei satsar særskilt på industri, seier dei. Kvifor går da industriproduksjonen ned, trass i fleire år med ein gunstig valuta og gode handelsvilkår? Dei skal satse særskilt på havnæringane, sa regjeringa også. Kvifor går da foredlingsgraden av fisk ned? Kvifor har dei kutta massivt i støtte til hamneutbetring, og kvifor blir ungdom skvisa ut av både marine og maritime næringar?

Sanninga om næringspolitikken til regjeringa er heller at dei har brukt dei store pengane på skattekutt til dei rikaste.

Annonse

Problemet er at vi har ei regjering som ikkje forstår den særskilde utfordringa vi står i: Økonomi kan ikkje lengre skapast på bekostning av klima og natur. Går en dei i saumane finn ein at dei har ingen strategi, tiltaka er små eller bommar på mål. Sanninga om næringspolitikken til regjeringa er heller at dei har brukt dei store pengane på skattekutt til dei rikaste, som trass i regjeringa si desperate marknadsføring av dette som næringspolitikk, ikkje styrkjer norsk næringsliv. Hadde næringspolitikk vore viktig, ville regjeringa heller brukt pengane på å behalde maskinavskrivingane i industrien, satsa på storskala karbonfangst og -lagring eller lagt fram ambisiøse satsingar og strategiar for enkeltnæringar.

Dette er ting SV har føreslått gong på gong, men som regjeringspartia konsekvent stemmer ned. I staden har regjeringa dei siste åra gambla med arbeidsplassane i romfarten, kutta i vellykka program for teknologioverføring frå oljesektoren og praktisk talt lege i krig med både bønder og fiskarar som leverer råvarer til Noregs største fastlandsindustri.

For å vere rettferdig må eg seie at det er eitt næringsområde regjeringa bruker mykje tid og ressursar på, den mest framståande satsinga til Høgre og regjeringa. Det er å kommersialisere velferd. Dei har trekt det så langt at det no ofte gir større avkastning å investere i privatisert velferd enn i det meste av det vi finn av ordinært næringsliv. Det er ikkje berre dårleg og dyr velferdspolitikk, det er også dårleg næringspolitikk.

Tida har komen for å knuse ein av dei mest seigliva myta om høgresida: At den er god på næringspolitikk. Det har aldri vore tilfellet i Noreg. Den norske suksessen har kome av at venstresida har insistert på at verdiskaping skal kome heile samfunnet til gode, at den skal skje med utgangspunkt i norsk arbeidskraft og norske ressursar. Høgresida har alltid stått imot denne politikken, og motstanden har vore lik i alle år: nei til å sikre nasjonal kontroll med naturressursane, nei til sterk fagrørsle og rettar, nei til statleg eigarskap.

Slik har dei stått på feil side i mange av dei aller viktigaste kapitla i norsk næringslivshistorie. Dei gjekk imot innføring av konsesjonslovene for vasskraft på byrjinga av 1900-talet, noko som ville ført til eit monumentalt, nasjonalt utsal av fossane våre. Dei var imot statleg kontroll med eigarskapen av olje og gass på sokkelen på 1960- og 1970-talet, noko som ville kasta dagens oljeformue i hendene på utanlandske oljeselskap. Ein skal lete lenge for å finne næringssuksessar som følge av høgrepolitikk i Noregshistoria.

Den same rolla speler dei i dag også, berre at no sit dei som bremsekloss i regjeringskontora. Her er dei er pådrivar for å svekke arbeidarrettane og legg til rette for sosial dumping og utflagging. Når norskbygde selskap forsvinn ut av landet vinkar dei vinkar gladeleg farvel.

På vegner av SV vil eg derfor mane til eit oppgjer med stillstanden og handlingsvegringa til regjeringa i næringspolitikken. Eg varslar mange nye initiativ som har som mål nettopp å snu norsk økonomi og næring. Den generelle næringspolitikken må no opp på dagsorden i dette landet – det er der nøkkelen ligg skal vi samstundes skal byggje ein robust norsk økonomi og vinne den store kampen mot miljøøydeleggingane.