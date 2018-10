Det finnes ingen jobber på en død planet

Samme dag som finansminister Siv Jensen la fram regjeringens forslag til statsbudsjett på Stortinget, kom FNs klimapanel med naturens inkassovarsel til verdens ledere; Dere må våkne, vi når ikke målene, vi gjør for lite, derfor har vi nå ingen tid å miste!

I Arbeiderpartiet tar vi utfordringen! Vi vil jobbe for å få på plass et klimabudsjett nå! I det 21. århundre betyr det at vi må ta ansvar for å styre innenfor planetens tålegrenser. Klima er ikke en enkeltsak. Det er rammen rundt alle saker.

Klima er ikke den viktigste saken for fremtidige generasjoner. Klima er den viktigste saken for alle generasjoner, unge som gamle, nå og for framtiden.

Klima er ikke et spørsmål om å kutte utslipp ute eller hjemme. Klima er et spørsmål om å kutte store utslipp både ute og hjemme.

Det er en utfordring vi i arbeiderbevegelsen tar på største alvor. Som Sharan Burrow, generalsekretæren i fagbevegelsenes internasjonale sammenslutning, sier:

«There are no jobs on a dead planet». Så vi som arbeiderparti er opptatt av å skape nye arbeidsplasser og trygge dagens, men vi vet også at om vi ikke tar vare på kloden vår, er det heller ikke noen arbeidsplasser å hente.

Derimot ser vi på at løsningen rundt klimautfordringen henger sammen med nye arbeidsplasser. Fordi kompetanse om klimautfordringene og nye løsninger for å få ned utslippene drastisk må gjøres av kloke hoder. Klima og arbeid går derfor hånd i hånd i den omstillingen som må til framover.

Og det ser vi på område etter område. Forskning, innovasjon og nyetableringer vil kunne bidra til bedre løsninger. Samarbeid i hele verdikjeder og på tvers av næringer vil kunne løse store oppgaver til beste for klima og skape nye spennende arbeidsplasser for framtida.

Vi må ta utfordringen nå! Vi ser det innenfor viktige områder som karbon fangst og lagring (CCS), forpliktende CO2- fond, sirkulær økonomi, fornying av nærskipsflåten, elektrifisering av transportmidler mm. Innenfor alle disse feltene er det muligheter til å skape nye arbeidsplasser i hele landet.

Fordi kompetanse om klimautfordringene og nye løsninger for å få ned utslippene drastisk, må gjøres av kloke hoder.

Gjennom en viktig omstilling bygd på kompetanse på skuldrene av dagens industri, kan nye industrieventyr ligge foran oss. Innenfor karbonfangst og -lagring vil det skapes spennende arbeidsplasser både for å få til CO2-fangsten, men også som kan bidra til framtidsrettede løsninger for ren hydrogen produsert av gass.

Transporten av CO2 vil kunne gi arbeidsplasser på sjøen. Og dette vil begi oss ut på nye markeder og skape verdier for nasjonen på sikt.

Sirkulærøkonomien er en annen viktig mulighet for nasjonen. Her ligger store muligheter til å få naturressurser som produserer innenfor mange ulike bransjer, til å kunne vare lenger. Et produkt kan få lenger levetid gjennom nye løsninger, og vil kunne bli til flere produkt før det ikke kan gjøre nytten lenger. Her kan det komme nye bedrifter tilknyttet allerede eksisterende bedrifter, og ulike bransjer kan finne løsninger på nye produkter sammen.

På Stortinget har vi bedt regjeringen komme med en nasjonal strategi på hvordan vi kan få fart på denne utviklingen. Men det ser dessverre ikke ut til å være høyt prioritert. Så her må mer trøkk settes inn.

Nåtidens kamp for frihet, likhet og solidaritet, er blant annet kampen for en bærekraftig planet.

I dag ligger Norge langt bak våre egne utslippsmål. Det vil vi gjøre noe med!

Første dagen på Stortinget i høst fremmet Ap sammen med SV 37 forslag til utslippskutt. Espen Barth Eide, Lars Haltbrekken, Kari Elisabeth Kaski og jeg var forslagsstillere. Saken blir behandlet før jul. Her kom vi med konkret politikk for å få de norske utslippene raskere ned, på flere sektorer i samfunnet. Noen av tiltakene er:

• Vi vil redusere bruken av tungolje.

• Bygge ut kollektivtransport i byene raskere.

• Stille konkrete utslippsmål for landbruket

• Ekskludere palmeolje fra biodrivstoff-markedet.

• Avgiftsbelegge plastemballasje

• Legge til rette en sirkulærøkonomi nå!

Det er bare noen skritt på veien. Vi er godt i gang med vårt alternative budsjett. Der skal vi legge frem et karbonbudsjett. Det må bli standarden framover!

I 2050 skal verden være helt karbonnøytral. Lett å tenke at det er uendelig lenge til, men vit at beslutninger vi tar i dag, har betydning da.

Et hus som bygges nå, står i 2050. Veier vi bygger nå, kjøres på da. Og det finnes ingen «quick fix» for å løse utfordringene. Det betyr at vi må fatte kloke beslutninger for langt fram i tid, når vi legger dagens politikk. Arbeiderpartiet tar den utfordringen.

