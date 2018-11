Er det lurt å avfeie forbrukerne som kunnskapsløse?

Forbrukeren skjønner jo ingenting. Vi kan jo ikke la forbrukeren bestemme hva som er god dyrevelferd. Dette er bare to av mange fraser jeg stadig hører når jeg diskuterer dyrevelferd med andre fagfolk. For å sikre en husdyrproduksjon som aksepteres og verdsettes også i fremtiden, bør vi nok heller begynne å lytte til dem fremfor å kalle dem følelsesstyrte.

De siste tiårene har dyrevelferd fått stadig mer oppmerksomhet. Forbrukerne og næringen er imidlertid ikke alltid enige om hva som er viktigst for produksjonsdyrene våre.

Mens næringen gjerne har fokusert på god dyrehelse og høy produksjon, ønsker forbrukerne at dyrene skal få leve et mer naturlig liv. Den økte oppmerksomheten har derfor medført en del kritikk av måten dyrene holdes på.

Forbrukerne liker for eksempel ikke pelsdyr på nettinggulv hvor de ikke har mulighet til å grave eller bevege seg fritt, griser som holdes i kjedelige, ustimulerende miljøer med lite bruk av strø, eller verpehøns i bur som begrenser deres muligheter til å flakse med vingene og strøbade.

Næringen har ofte svart på kritikken med å informere og opplyse forbrukeren. Vi kan for eksempel lese at «Grisen har det best som innegris» og «I de innredede burene er gruppestørrelsen liten, og dermed kan hønene opprettholde en stabil rangorden». Informasjonen er gitt i god tro, men kan faktisk virke mot sin hensikt.

Problemet er at næringens kommunikasjonsstrategi i mange tilfeller har vært at «vi har rett» og «forbrukeren har feil». Denne måte å kommunisere på forklares av informasjonsmangel-modellen, som bygger på to feilaktige forestillinger.

For det første at forbrukernes skepsis kommer av at de ikke forstår eller kjenner de faktiske forholdene dyr holdes under. For det andre at forbrukeren – ved å bli informert – endrer sitt syn og sier seg enig i det som kommuniseres. Og det er nettopp det som er poenget.

Forbrukeren begynner ikke å akseptere gris på betong og høner i bur bare ved å få forklart hvorfor det gjøres. De har sitt eget syn på hva som er viktig og riktig. Fremfor å bli overbevist, kan heller mottakeren føle seg oversett og ignorert.

Ingen er ikke tjent med å avfeie forbrukerne som kunnskapsløse og følelsesstyrte.

En annen uheldig effekt av å avfeie forbrukerens synspunkter, er at næringen ofte blir hengende etter. La meg forklare med et eksempel. I 2012 ble det forbudt å holde verpehøns i tradisjonelle bur i Europa – mye på grunn av press fra forbrukere.

Mange produsenter gikk derfor – etter råd fra egen næring – over til miljøberikede bur. Her fikk hønene litt mer plass, vaglepinne, redekasse og muligheter for å strøbade. Miljøberikelsene hadde imidlertid ingen betydning for forbrukerne. De ønsket uansett ikke egg fra burhøns og fortsatte sitt arbeid for at hønene skulle få gå fritt. Dette har resultert i at vi igjen – seks år senere – befinner oss i samme situasjon.

Flere og flere dagligvarekjeder slutter å selge buregg og eggprodusentene må igjen bygge om anleggene sine. Hadde bransjen lyttet til forbrukeren allerede før 2012, er det ikke sikkert de hadde tenkt at miljøbur var løsningen. Dette kunne spart mange produsenter for mye ergrelse og mye penger.

Jo, det stemmer at mange forbrukere mangler kunnskap. Jo, det stemmer at mange forbrukere feilaktig overfører utenlandske problemstillinger til norske forhold. Det betyr allikevel ikke at deres holdninger og syn på dyrehold og dyrevelferd er gale. Dagens forbrukere er ofte bevisste og reflekterte og ingen er ikke tjent med å avfeie dem som kunnskapsløse og følelsesstyrte.

En mer fruktbar strategi ville være å invitere forbrukerne til å delta aktivt i debatten. Ved å kombinere deres ønsker, ny forskning og næringens erfaring og kunnskap, kan man sammen komme til enighet om felles verdier, strategier og mål.

I Nederland er et dyrevelferdsparti stemt inn i parlamentet. I Sveits skal de snart ha folkeavstemning om hvorvidt kyrne skal ha horn eller ikke.

Det er ikke sikkert dette er løsningen for oss, men det er gode eksempler på nye måter å imøtekomme forbrukerengasjementet på.

Å vise at forbrukernes innvendinger og synspunkter tas på alvor når avgjørelser skal tas, vil være viktig for å ivareta deres tillit til husdyrnæringen. Dette vil igjen lede til en mer fremtidsrettet næring og forhåpentligvis gode forhold – for både folk og dyr – i årene som kommer.