I forrige ukes «Faglig snakka» tok Øystein Heggdal opp spørsmålet om vi trenger klimamerking av kjøtt, melk og andre husdyrprodukter. Jeg kommer tilbake til merking senere. I første omgang vil jeg rette blikket mot betydningen av god dyrehelse, for klima og økonomi.

Noen drømmer kanskje om et samfunn som det jeg selv levde i noen år på 70-tallet: En by på Vest-Grønland hvor fersk, kortreist fisk og kjøtt ble solgt til en rimelig pris. Butikken var en utendørs trebenk kalt «Brettet», på byens lille torg. Ingen tenkte den gangen på klimaeffekter eller dyrehelse, og verken fisk eller andre dyr var husdyr. Jeg var omkring 10 år, men stor nok til å forstå at selgeren aldri kom til å bli rik, at jobben hans var slitsom og tidvis farlig, og at maten ikke alltid var helt «ren» og derfor måtte håndteres med fornuft.

Heggdals hovedpoeng var å vise til hvor klimaeffektivt moderne husdyrproduksjon faktisk er, et poeng jeg i utgangspunktet helt kan slutte meg til. Han nevnte imidlertid ikke en av de absolutt viktigste forutsetningene: God dyrehelse! Kanskje fordi Norge så lenge har ligget på verdenstoppen i dyrehelse at god dyrehelse blir tatt for gitt? Også økonomisk og på andre måter tjener samfunnet godt på at dyr holder seg friske.

Når det snakkes klima, bioproduksjon og forskning i Norge, tenkes det i overraskende liten grad på dyrehelse. Skog, biodrivstoff og nye fôrtyper er vel og bra. Likeledes ambisjoner om å redusere svinn ved å få oss til å kaste mindre. Men hva er klimaeffekten hvis dyrehelsen i Norge blir dårligere? Eller om vi reduserer den høye dødeligheten i oppdrettsnæringen til 20 prosent eller 5 prosent av dagens nivå? Og kan norsk kunnskap om dyrehelse bidra til å gi klimaeffekter om vi tenker globalt?

For å gi en pekepinn: Om dyrene bruker 25 prosent lenger tid på å utvikle seg til slaktestørrelse på grunn av sykdom, bruker de med sikkerhet mer enn 25 prosent mer fôr. Om halvparten av dyrene dør før de kan slaktes går store mengder innsatsvarer til svinn, og produsenten lider både økonomisk og omdømmemessig tap. Det er bare en uke siden vi kunne lese at 50 millioner oppdrettslaks årlig dør før slakt, bare i Norge. Laksenæringen har åpenbart et stort forbedringspotensial, også i et klimaperspektiv. Samtidig vet vi at det er store tapstall også i mange andre husdyrnæringer rundt omkring i verden.

Flere alvorlige dyresykdommer truer med å komme til Norge, ikke minst på grunn av klimaendringene. Skal vi unngå sykdommene, eller i det minste minimere de negative økonomiske, helse- og klimamessige konsekvensene av en introduksjon, må vi både ha god nok overvåking, beredskap og grunnleggende god dyrehelse. Friske dyr er i utgangspunktet mer robuste og mindre mottakelige for smitte, smitte spres da saktere, og problemet blir enklere å håndtere.

Å ta vare på og videreutvikle den gode dyrehelsesituasjonen i Norge er som å vedlikeholde og forbedre gårdsbygningene våre. Tar vi for lett på vedlikeholdet og fokuserer for mye på andre ting vil bygningene lett kunne forfalle. Etter kort tid kan vedlikeholds- og fornyingsetterslepet da bli for stort å bære.

Så til spørsmålet om merking. Vi lever i en tid hvor vi overveldes av informasjon fra alle kanter. Stadig oftere tas det til orde for ulike former for merking, som da er ment å skulle forenkle våre valg som forbrukere. Problemet med merkeordninger er at de stort sett aldri gir plass til annet enn overforenklede budskap. I praksis er du alltid avhengig av tillit til noen som kan underbygge dine valg. Det gjelder enten du vil vite noe om klimaavtrykket, levekårene til produksjonsarbeiderne, den helsemessige effekten av det du spiser selv eller serverer dyra dine, eller nær sagt hva som helst annet.

De fleste merkeordninger har et sertifiseringsorgan, som gjerne har en vesentlig inntekt fra merkeordningen og trenger å synliggjøre sitt merke for å opprettholde inntekten. Det stimulerer ikke til samordning og begrenser rommet for utfyllende informasjon knyttet til merkingen. Med fare for å skape et vanskelig debattklima vil jeg argumentere for at merking i de fleste tilfeller er tull. Alternativt må merkingen sikre tilstrekkelig fullstendig informasjon.

Bruk av én felles QR-kode som kunne lede den samfunns-, miljø- og helseopptatte forbruker over til all den produktrelevante informasjonen som finnes, burde være et godt alternativ. Skal man klimamerke maten må den samtidig utstyres med dyrehelsemerking.