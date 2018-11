Fylkeskommunen etter reformen

Til forskjell fra de to andre folkestyrte forvaltningsnivåene i Norge, kommune og stat, er fylkeskommunen i liten grad på radaren til vanlige folk. Den kommer ofte først opp i det offentlige ordskiftet når noe er galt, slik regionreformen oppfattes av mange å være.

Men det betyr ikke at fylkeskommunen ikke er viktig. Fylkeskommunen har en sentral rolle å spille når det gjelder å bidra til at Distrikts-Norge har kapasitet til å gripe mulighetene til utvikling og omstilling.

Fylkeskommunen er gjenstand for flere endringer. At det pågår en regionreform har de fleste fått med seg. Likedan at den skaper en ny geografiske inndeling for mange fylkeskommuner, og at oppgavene som ser ut til å komme – nok en gang ikke blir like omfattende som det fylkeskommunen ønsker seg. Reformen er omdiskutert, ja utskjelt.

Den andre viktige endringen er at Norge etter anbefaling fra OECD importerer EUs verktøy «Smart spesialisering». Dette er en endring som kommer uten like stor ståhei, men kan få stor betydning for norske kommuner og distrikt.

Smart spesialisering tar som utgangspunkt at verden kommer nærmere også norske lokalsamfunn. Hver region deltar i en global konkurranse om folk, kompetanse, kapital og varer. Derfor skal hver region utnytte regional særegenhet og skreddersy en utviklingspolitikk for sin særegenhet og sine komparative fortrinn i den internasjonale konkurransen.

Arbeidsformen forutsetter at det tas aktive valg om hvilke næringer som skal prioriteres. Med Smart spesialisering er det ikke næringsnøytrale strategier fylkeskommunene skal vedta og arbeide ut fra. Noe og noen skal løftes, andre skal få signal om deres aktivitet og ideer ikke er del av regionens fortrinn.

Smart spesialisering innebærer at fylkeskommunen må ta regionalt politisk lederskap og mobilisere privat sektor, kulturliv og lokalsamfunn. Med smart spesialisering reorienteres myndighetenes rolle til å være en pådriver som skaper møteplasser mellom privat næringsliv, det offentlige og forskningsmiljø, og sammen med disse aktørene skape utvikling.

Hva da med kommunene som har et desperat behov for samfunnsutvikling, men mangler ressursene og kompetansen?

I tillegg internasjonaliseres støtteordningene for samfunnsutvikling i EU-program som INTERREG og Horisont2020, eller de innrettes i økende grad som nasjonale/regionale forskningsprosjekt og innovasjonspartnerskap. Begge har som følge at kommuner forventes å finansiere utviklingsarbeid på konkurransepregede arenaer hvor faglig kunnskap og innovasjonspotensial er sentrale vurderingskriterier.

Hva da når kapasiteten til å delta mangler? Kommunene må nå altså ha kompetanse og nettverk inn mot forskningsmiljø, og ikke minst må de ha kapasitet til å ha dedikerte administrative ressurser som kan dette konkurransepregede spillet om penger.

Å arbeide med samfunnsutvikling er ressurskrevende, og det er kompetansekrevende. Særlig når metoden som fylkeskommunen skal arbeide etter ikke lenger skal være næringsnøytral, og innebærer nettverksarbeid og ikke direkte pengestøtte.

Finansieringen forutsetter at man har den beste faglige forankringen og nyvinningen. Det er grunn til å anta at det er de store byene og byregionene, de med ressurser til å ha egne Brussel-kontor og FoU-koordinatorer på heltid, som vinner fram. Hva da med kommunene som har et desperat behov for samfunnsutvikling, men mangler ressursene og kompetansen?

Småkommunene trenger fylkeskommunen. Det er stor forskjell mellom kommunetyper i deres kapasitet til å arbeide med næringsutvikling, samfunnsplanlegging og arealplanlegging. Sviktende kapasitet til å utøve slike oppgaver representerer betydelige utfordringer for kommuner med nedgang.

For slike kommuner er kapasitetssvikten krise: På den ene siden trenger de å drive godt samfunnsutviklingsarbeid, på den andre siden har de ikke kapasitet til å gjøre dette. Fylkeskommunen har når dønningene etter regionreformen legger seg, potensial til å avlaste denne krisen.

Kan den reformerte fylkeskommunen bli redningen? Stortinget har i alle fall en tydelig bestilling til fylkeskommunene om å ta en mer kraftfull samfunnsutviklerrolle. Dette krever politisk lederskap i fylkeskommunene, noe som forutsetter politisk mot til å ta rollen som en samfunnsutvikler.

Men også politisk og administrativt mot til å ta en administrativ veilederrolle overfor kommuner som mangler kapasitet og kompetanse til selv å legge grunnsteinene i samfunnsutviklingsarbeidet.