Von der Leyen klar med ny Kommisjon: Slik skal de styre EU

– Kommisjonen min blir en geopolitisk kommisjon som vil stå for bærekraft, sier von der Leyen.

Tirsdag presenterte den tyske kommisjonspresidenten fordelingen av navn og poster i den nye EU-kommisjon, som har ett medlem fra hvert medlemsland. Samtidig strødde hun om seg med ærestitler: åtte av kommissærene får status som visepresident, mens tre av disse blir administrerende visepresidenter med ekstra tunge ansvarsområder.

Von der Leyen gjorde det klart at klima og den nye digitale økonomien vil få høyeste prioritet framover.

Samtidig vil hun styrke Europa overfor et stadig mer selvsikkert Kina – og et stadig mer uforutsigbart USA.

Mektig danske

Danmarks kommissær Margrethe Vestager blir den ene av de nye administrerende visepresidentene. Hun får hovedansvar for det digitale området, samtidig som hun fortsetter som EUs konkurransesjef.

Dermed får Vestager enda større makt over digitale giganter som Apple, Amazon, Facebook og Google – selskaper hun allerede har slått knallhardt ned på som konkurransekommissær.

Dette vil neppe begeistre amerikanerne.

– Den skattedamen deres, hun virkelig hater USA, skal president Donald Trump ha sagt om Vestager i fjor.

Grønn giv

Nederlandske Frans Timmermans blir administrerende visepresident for klimapolitikk, med hovedansvar for utrullingen av en «grønn giv» for Europa, inspirert av president Franklin D. Roosevelts «ny giv»-politikk i USA på 1930-tallet.

Von der Leyens håp er at EU skal komme i tet i den globale teknologiutviklingen når kortene nå deles ut på nytt.

Annonse

– Jeg vil at den europeiske grønne given skal bli et av Europas varemerker. I hjertet av dette står vårt løfte om at vi skal bli verdens første klimanøytrale kontinent, sier hun.

Viktig for Norge

Ingebjørg Harto, som leder NHOs kontor i Brussel, framhever også den nye energikommissæren som viktig for energinasjonen Norge.

– Den nye energikommissæren, Kadri Simson, er et ubeskrevet blad i Brussel, men har lang erfaring som parlamentariker og minister i Estland, kommenterer Harto.

Hun legger til at dynamikken mellom Timmermans og Simson vil bli viktig. De siste årene har klima og energi nemlig vært samlet under én kommissær, og enkelte har vært bekymret for at de to kan undergrave hverandre når postene nå splittes opp igjen.

– Slik det ser ut nå, skal Timmermans stake ut kursen og Simson levere energipolitikk som bygger opp under denne, sier Harto.

Kontroversiell begrepsbruk

Von der Leyens tredje administrative visepresident er latviske Valdis Dombrovskis. Han får hovedansvar for finans og økonomi i den nye EU-kommisjonen.

Greske Margaritis Schinas er utnevnt til visepresident med ansvar for «forsvar av vårt europeiske levesett». Det har fått mange til å sperre opp øynene i Brussel, spesielt da det tirsdag ble klart at noe av det Schinas i realiteten får ansvar for, er migrasjon og grensekontroll.

Ska Keller fra De grønne mener begrepsbruken er skremmende.

– Vi håper president von der Leyen ikke ser noen motsetning mellom støtte til flyktninger og europeiske verdier, sier hun.

Til sammen har von der Leyen oppnådd nesten perfekt kjønnsbalanse: 13 kvinner og 14 menn. Det er helt nytt i EU-sammenheng.

Utnevnelsene forutsetter godkjennelse i EU-parlamentet før de utvalgte kan tre inn i sine poster 1. november.