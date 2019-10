Johnson skuffet – fikk ikke legge fram brexitavtalen på nytt

Bercow mener verken forslaget, altså den nye avtalen med EU, eller de politiske omstendighetene er vesentlig endret siden lørdag.

– Min avgjørelse er derfor at det ikke stemmes over denne saken på nytt i dag, sa Bercow.

Flere representanter for De konservative ga uttrykk for sin misnøye med avgjørelsen og ba Bercow ombestemme seg. Toryen Crispin Blunt spurte om beslutningen kunne bli omgjort når EU hadde svart på forespørselen om utsettelse.

Bercow svarte med å imitere en tidligere representant og sa at han «synes det er best å krysse broer når jeg kommer til dem».

Regjeringens offisielle reaksjon er skuffelse.

– Vi er skuffet over at Underhusets leder har nektet oss muligheten til å utføre folkeviljen. Folket vil få brexit unnagjort, sier statsministerens talsperson.

Lederen bestemmer

Lørdag bestemte Underhuset at de nødvendige lovforslagene må legges fram før avtalen tas opp til votering. Umiddelbart etterpå sa regjeringen at den ville forsøke å fremme avtalen igjen i begynnelsen av uken.

Bercow begrunner beslutningen sin med en regel om at samme sak ikke kan legges fram igjen og igjen i løpet av samme parlamentssesjon med mindre det har vært vesentlige endringer.

Den samme regelen ble brukt til å hindre Theresa May i å legge fram sin avtale til enda en avstemning etter å ha tapt tre avstemninger i våres. Avgjørelsen er Bercows alene, i kraft av vervet han har.

Lederen for Underhuset, som er konservativ og brexitmotstander, sa at han hadde vurdert argumentet om at omstendighetene var annerledes mandag enn lørdag fordi statsminister Boris Johnson i mellomtiden har sendt et brev til EU og bedt om en utsettelse av utmeldingen.

Annonse

– Handler om respekt

Det argumentet veide likevel ikke tungt nok til at Bercow ville tillate at et likelydende forslag ble lagt fram bare 48 timer etter at det ikke fikk gjennomslag. Han forklarte det blant annet med at det handler om respekt for det Underhuset allerede har vedtatt.

– Det ville være en gjentakelse og skape uorden dersom det ble åpnet for en ny avstemning i dag, sa Bercow da han kom med sin avgjørelse.

– Jeg har forsøkt å gjøre min plikt og gjøre det jeg mener er rett, og det er dette embetets oppgave, la han til.

Lovforslag først

Bercow presiserte at den riktige rekkefølgen nå er å behandle lovforslagene før avtalen, i tråd med lørdagens avstemningsresultat. Regjeringen må dermed søke støtte for avtalen gjennom lovvedtak, og det er ventet at et lovforslag blir lagt fram senere mandag.

Målet er å få den vedtatt, godkjent i Overhuset og signert av dronningen innen den planlagte brexitdatoen 31. oktober. Men det er fortsatt uklart om regjeringen vil klare å sikre flertall for den nye utmeldingsavtalen eller lovforslagene.

Vil ut 31. oktober

Brexitminister Stephen Barclay har bedt parlamentarikerne vedta den nye loven «slik at vi kan gå videre og ta fatt på folkets prioriteringer, som helse, utdanning og kriminalitetsbekjempelse».

– Dette er muligheten som foreligger til å forlate EU med en avtale 31. oktober. Dersom Parlamentet ønsker å respektere folkeavstemningen, må det støtte forslaget sa Barclay, over tre år etter at britene stemte for å forlate EU.

Selv om han ble tvunget til å be EU om en utsettelse, er Johnsons plan fortsatt å forlate EU 31. oktober.

EU har så langt ikke svart på forespørselen om en utsettelse, men Tyskland har signalisert at landet kan støtte en kort utsettelse, om det er nødvendig for å unngå at britene går ut uten en avtale.

(©NTB)