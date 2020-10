Tiden i ferd med å renne ut for brexit-løsning

Samtalen mellom den britiske statsministeren og EU-kommisjonens president kommer mens begge parter beskylder hverandre for å hindre fremdriften i forhandlingene om en frihandelsavtale. Johnson har tidligere sagt at dersom en avtale ikke er på plass til toppmøtet som starter torsdag, må begge sider innse at de ikke vil komme i mål.

EUs sjefforhandler har satt slutten av oktober som en reell frist for å rekke å formalisere en avtale før overgangsperioden etter brexit går ut ved nyttår.

– Det er i begge siders interesse å få i stand en avtale innen overgangsperioden er over, men ikke for enhver pris, sier EU-president Charles Michel. I invitasjonen til toppmøtet i Brussel torsdag og fredag sier han at de kommende dagene blir avgjørende.

Det gjenspeiler uttalelsen fra Tysklands europaminister Michael Roth, som tirsdag ledet et forberedende møte før samlingen i Brussel.

– I løpet av de nærmeste dagene vil vi se om det er mulig å få til en avtale, eller om vi må intensivere forberedelsene på et scenario uten en avtale. Det har egentlig ikke vært noen fremgang i samtalene, sier Roth ifølge Politico.

