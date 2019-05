Tårevått farvel for May

– Brexit betyr brexit, og vi skal gjøre det til en suksess, sa Theresa May.

Det var 11. juli 2016, og May var nettopp valgt til ny leder i det konservative partiet etter David Cameron, som kastet inn håndkleet etter å ha tapt den skjebnesvangre folkeavstemningen om Storbritannias EU-medlemskap.

Mays budskap var klart. Det Storbritannia trenger, sa hun, er sterke ledere som kan lose landet igjennom vanskelige tider, forhandle fram en så god avtale med EU som mulig, forene et splittet folk og mane fram en positiv visjon for framtida.

Fasit

Snaut tre år senere er fasit at brexit er utsatt, avtalen med EU forkastet tre ganger i Underhuset og britiske velgere bare enda dypere splittet enn før.

Og nå går May av, nedbrutt og ydmyket.

– Jeg vil om kort tid forlate jobben som det har vært mitt livs ære å holde. Den andre kvinnelige statsministeren, men helt sikkert ikke den siste, sa May da hun kom ut av statsministerboligen i Downing Street for å kunngjøre avgangen.

Stemmen brast, og tårene tvang seg fram.

– Jeg gjør det uten bitterhet, men med enorm og varig takknemlighet over å ha hatt muligheten til å tjene landet jeg elsker.

Skyldspørsmålet

Var det hennes feil at det gikk så galt?

Noen mener det – og viser spesielt til Mays såkalte bunkermentalitet. I stedet for å forankre brexitstrategien bredt i partiet og Parlamentet, har May igjen og igjen isolert seg i avgjørende øyeblikk og kun lyttet til en liten håndfull betrodde rådgivere.

Så har hun lagt planene sine fram, kun for å se dem bli nådeløst revet i filler av både partifeller og opposisjon.

Men den kanskje største tabben hennes var beslutningen om brått å utlyse nyvalg i 2017. May og De konservative ledet den gang massivt på gallupen, og planen var tilsynelatende å styrke regjeringens mandat for å gjøre EU-skilsmissen enklere.

Slik ble det ikke.

I stedet stormet opposisjonspartiet Labour fram, mens De konservative mistet flertallet og måtte søke støtte fra det nordirske unionistpartiet DUP for å bli sittende.

Nedstemt

Et svakt mandat kan paradoksalt nok være en fordel i forhandlinger fordi det kan tvinge motparten til å ta ekstra hensyn og strekke seg lenger.

Og i fjor høst kom faktisk den britiske regjeringen og EU-kommisjonen til enighet.

Men da utmeldingsavtalen ble lagt fram for Underhuset, møtte den umiddelbart veggen. Et knusende flertall – sammensatt av både tilhengere og motstandere av brexit og av både konservative og opposisjonelle – stemte avtalen ned.

Varme ord

I dag er status at EU-skilsmissen er utsatt til 31. oktober, uten noen åpenbar løsning i sikte.

– Det er og vil alltid forbli en stor sorg for meg at jeg ikke var i stand til å levere brexit, sa May i sitt farvel.

Men den 62 år gamle prestedatteren får også ros, og varme hilsener strømmet inn fra både innland og utland etter kunngjøringen fredag. En modig og ansvarlig leder som har stått i stormen og ofret seg selv for landet, og som nå fortjener den største respekt, lød omkvedet.

Brexit ble en for stor oppgave for May. Om det blir noe annerledes for etterfølgeren, gjenstår å se.