Svenskene reagerer EU-forslag

Da Finland hadde formannskapet i EU før jul, la de fram et forslag som fikk en heller lunken mottakelse. Det har ikke gått nevneverdig bedre med Michels plan.

– Det nye forslaget vil ikke gjøre det noe enklere for stats- og regjeringssjefene. Det blir enda vanskeligere å bli enige nå, sier en EU-diplomat til Politico om budsjettforslaget.

Nøysomme og misfornøyde

Michel har forsøkt å gi litt mer til Øst-Europa, der mange land ligger an til å oppleve kraftige kutt i regionale utjevningsmidler. Han foreslår også over tid å redusere rabattene enkelte medlemsland har. Ett av dem er Sverige, der EU-ministeren sier forslaget er «uakseptabelt».

Sammen med Danmark, Nederland og Østerrike utgjør Sverige «den nøysomme kvartetten», som vil begrense størrelsen på budsjettet og dermed hvor mye hvert land må legge i potten. De fire syntes det finske forslaget var i største laget, og det hjelper ikke at presidenten la på enda noen milliarder i siste runde.

Annonse

Les også: Storbritannia og EU på kollisjonskurs i handelssamtalene

– Det europeiske prosjektets suksess måles ut fra om vi klarer å oppfylle de politiske ambisjonene og levere konkrete resultater for borgerne, ikke hvor stort budsjettet er. Å stå på for felles verdier har ingen prislapp, skrev Østerrikes statsminister Sebastian Kurz i et innlegg i Financial Times i helgen på vegne av kollegene i kvartetten. Han legger til at de fire synes det er greit å være netto bidragsytere, men at det finnes en grense.

– Ikke tilstrekkelig

Da eurolandenes finansministre møttes mandag, sa den tyske finansministeren at budsjettforslaget ikke er akseptabelt for hans regjering. Olaf Scholz mener det er for lite av det som omtales som «moderne politikk» i budsjettet, en henvisning til blant annet forskning og grensespørsmål. Han etterlyser også en sterkere kobling mellom budsjettutbetalinger og respekt for rettsstatens prinsipper.

– Dette er et skritt tilbake fra tidligere forslag. Det er uakseptabelt, sier Scholz og bruker samme karakteristikk som svenskene.

Spanias utenriksminister sier ifølge Politico at Michels forslag «ikke er tilstrekkelig til oppnå en enighet».

Med såpass laber stemning bare noen dager før møtet starter, kan Michels ambisiøse agenda ende opp som stor ståhei for ingenting. Det er for øvrig ikke satt noe sluttidspunkt for forhandlingene.