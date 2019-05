Sveits stemmer over våpenlover på linje med EU

Det har vært et krav fra EU at sveitserne må stramme inn våpenlovene sine. Dette har utløst en heftig debatt om retten til å anskaffe og eie våpen i et land der våpenbesittelse er ganske utbredt. Ifølge en undersøkelse fra Small Arms Survey i 2017 har landet verdens 16. høyeste andel våpen per innbygger, med tre våpen per ti innbyggere, 2,3 millioner våpen i sivilt eie.

Stor motstand

Motstanden mot innstramming har tradisjonelt vært stor, men ifølge de siste meningsmålingene ligger det an til at reformen av våpenlovene får 65 prosent støtte blant folket, ifølge en måling gjennomført av meningsmålingsinstituttet gfs.bern.

Stemmelokalene åpner klokka 10 lokal tid.

Kan blir utestengt

EU endret våpenlovene sine for to år siden i kjølvannet av flere terrorangrep i Europa. Endringene inkluderte forbud mot flere typer halvautomatiske våpen.

Selv om Sveits ikke er medlem av EU, er landet bundet av en rekke avtaler. Myndighetene i Sveits har advart landets innbyggere og sagt at om det blir nei til ny våpenlov søndag, kan det medføre at Sveits blir ekskludert fra Dublin-samarbeidet om asylsøkere og de kan bli ekskludert fra Schengen-avtalen. Da kan ikke folk lenger reise fritt over den sveitsiske grensa til de andre Schengen-landene.

Det er blitt advart om at dette vil koste sveitserne flere milliarder franc hvert år i kostnader til økt sikkerhet og visumutgifter, men også i tapte inntekter fra turisme som vil falle bort.

Motstanderne av den nye loven sier advarslene er overdrevet og at EU ikke skal diktere hvordan Sveits styrer sin uavhengighet.

Sa først nei

En grunn til at sveitsere har så mange våpen, er at menn har rett til å ta med seg våpenet sitt hjem når de er ferdige med obligatorisk militærtjeneste og blir såkalte reservister.

I 2011 ble det avholdt folkeavstemning om ny våpenlov, der det blant annet ble foreslått å avskaffe denne ordningen.

Den gangen var bakgrunnen for forslaget at Sveits hadde et større antall selvmord med våpen enn andre sammenlignbare land.

I 2011 stemte 57 prosent for å beholde loven som gir forsvarets reservister lov til å oppbevare våpnene sine hjemme.