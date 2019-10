Sterkeste pundkurs på fem måneder

euMandag formiddag passerte kursen 1,30 dollar. Ved 10.30-tiden kostet ett pund 1,3012 dollar, mot 1,2984 dollar sent fredag kveld.

Oppgangen kommer etter at EU og Storbritannia før helgen ble enige om en ny brexit-avtale. Avtalen er riktignok ikke godkjent av det britiske Parlamentet ennå, og statsminister Boris Johnson har derfor måtte be EU om en utsettelse. Et svar derfra er ventet innen kort tid.

Uansett ser det ut til at nyheten om avtalen veier tyngre for markedet enn usikkerheten knyttet til britisk aksept og en eventuell utsettelse.