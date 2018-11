Bergen: – Eg vil gjerne ha inspel frå dykk til kva vi skal gjere, og det må vere mest mogleg konkret, seier Senterpartipolitikar Per Olaf Lundteigen.

Fire stortingspolitikarar frå Senterpartiet og ei stor gruppe tillitsvalde frå Fellesforbundets avdeling 5 er samla til frukostmøte i Bergen. Kaffikoppar, brød, smør og pålegg står framme på bordet. Over bordet blir EØS-avtalen og arbeidslivet drøfta.

Ny EØS-debatt

Det sendte sjokkbølgjer inn i LO-leiinga og til toppsjiktet til Arbeidarpartiet då Fellesforbundet si avdeling 5 tidlegare denne månaden sa nei til EØS-avtalen. Fellesforbundet er et største LO-forbundet i privat sektor. Avdeling 5 er forbundets største avdeling. Fri Fagbevelgelse skreiv at vedtaket i avdeling 5 kan føre til eit fleirtal mot EØS-avtalen på Fellesforbundets landsmøte neste år. Det kan igjen kome til å vippe fleirtalet i heile LO.

Blir erstatta av innleige

Andre Simonsen, som er klubbleiar for Fellesforbundet i Beerenberg Services, deltok på møtet. Han orienterte om situasjonen i dei såkalla ISO-faga, (isolering, stillas og overflatebehandling ) i leverandørindustrien.

– Eg har informasjon som tyder på at store selskap langs heile kysten har ein stor overvekt av underleverandørar som brukar innleige utan å ha inngått avtale med fagforeininga, seier Simonsen.

Han fortel at nesten halvparten av arbeidstakarane i ISO-faga mista jobben i samband med finanskrisa.

– No slit vi med å få inn norske arbeidstakarar, seier Simonsen.

Underleverandørar

Andreas Niieuwejaar, klubbleiar for Fellesforundet i selskapet OneSubsea, seier at det er mykje bruk av innleigd arbeidskraft hos underleverandørar.

– Dei tilsette hos oss har høg kompetanse og høg løn og vi har ein klubb som stiller krav til at ein skal bruke lokalt næringsliv og lokale bemanningsbyrå. Men vi ser at vi har underleverandørar, der det er stor bruk av innleige, seier Niieuwejaar.

Der ein svært alvorleg situasjon der stadig færre av dei som jobbar i verftsidustrien er fast tilsette. Per Olaf Lundteigen, Senterpartiet

Ville vite meir

Det var Per Olaf Lundteigen som tok initiativ til møtet. Han sit i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

– Vi kom hit for å høyre deira skildring. Det vi har fått høyre er ein svært alvorleg situasjon der stadig færre av dei som jobbar i verftsidustrien er fast tilsette med bustad i Noreg. I staden får vi fleire mellombels tilsette på innleige, seier Lundteigen.

– Kva vil de gjere?

– Det er vanskeleg. Ei strengare handheving av arbeidsmiljøloven er sentralt. I tillegg må arbeidstilsynet få auka ressursar til å kontrollere at det regelverket vi har blir følgt, seier Lundteigen.

Vil regulere

I vår var Senterpartiet saman med SV, Arbeidarpartiet, Raudt og KrF med på å vedta ei innstramming i regelverket for bruk av innleigd arbeidskraft. Statsminister Erna Solberg omtalte vedtaket som eit nederlag på sin halvårlege pressekonferanse før sommarferien.

– Eit hovudpoeng for oss er at vi ønskjer å gå frå ein situasjon med fri arbeidsinnvandring til å ha ei regulert arbeidsinnvandring, seier Lundteigen.

Skremmande

Kjesti Toppe, stortingsrepresentant Hordaland, deltok også på møtet.

– Vi har fått skildra ein skremmande situasjon med omfattande sosial dumping langs norskekysten. Det er veldig nyttig for oss å snakke med dei som arbeider på golvet når vi skal lage arbeidslivspolitikken, seier Toppe.

Ho legg til at ho synest partiet skal prioritere EØS og arbeidsliv høgare i tida som kjem.

Vil vite meir

– Vi må følgje med på kva som skjer i arbeidslivet i Hordaland. Det viktigaste for meg no er å få meir kunnskap frå dei som opplever endringane, seier Nils T. Bjørke, som også er vald inn på Stortinget frå Hordaland. Også Sigbjørn Gjelsvik, som sit i Finanskomiteen for Senterpartiet, deltok på møtet. Gjelsvik hadde reist då Nationen kom.

– Det var Senterpartiet som bad om møtet. Vi møter alle som ønskjer å møte oss. Vi har gått gjennom all dokumentasjonen vi har på korleis arbeidslivet har utvikla seg i ei negativ retning, med meir sosial dumping. Men vi seier ikkje at alle driv med sosial dumping, det stemmer ikkje, seier Roar Abrahamsen, leiar i Fellesforbundets avdeling 5.