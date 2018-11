Søreide tror ikke på bedre EU-avtale enn EØS for Norge

– Jeg mener den løsningen vi har, er den som best ivaretar norske interesser, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til NTB.

Hun har ingen tro på at Norge skal kunne få noe bedre enn EØS-avtalen ved å la seg inspirere av de løsningene Storbritannia har begynt å bevege seg mot i diskusjonene med EU om en framtidig frihandelsavtale.

– Jeg ser ikke at vi kunne oppnå bedre resultater eller løsninger ved å gå tilbake på EØS, sier Eriksen Søreide.

–Snarere tvert imot mener jeg at den dype integrasjonen og det nære samarbeidet vi har gjennom EØS-avtalen, er det som gir best resultater for Norge, norske bedrifter og norske borgere, sier hun.

Møtte Barnier

Utenriksministeren var tirsdag på besøk i Brussel, der hun deltok på det halvårige rådsmøtet mellom EU og de tre EØS-landene Island, Liechtenstein og Norge.

De tre EØS-ministrene hadde et eget møte med EUs brexitsjef Michel Barnier, som oppdaterte dem om siste nytt i forhandlingene med Storbritannia.

Eriksen Søreide forteller at Barnier advarte mot å ta for gitt at skilsmisseavtalen med britene nå er i boks. Tvert imot må man forberede seg på alle mulig utfall, også at avtalen blir forkastet og Storbritannia krasjer ut av EU uten å ha noen avtale på plass.

Den største utfordringen blir å få avtalen vedtatt i Parlamentet i London. Der har statsminister Theresa May fått krass kritikk for kompromissene hun har gjort med EU.

Men avtalen har også møtt motstand i EU, blant annet på grunn av spansk misnøye med teksten om Gibraltar.

Enige om borgere

For Norges del er det avgjørende at de nye avtalene EU og Storbritannia inngår, ikke skaper tvil om måten det indre marked fungerer på, sier Eriksen Søreide.

– Vi opplever at det er full og hel enighet mellom EU og Norge på dette, sier hun.

I tillegg er Norge i gang med egne forhandlinger med Storbritannia.

En avtale om rettighetene til nordmenn i Storbritannia og briter i Norge er allerede klar til signering. Norge og Storbritannia er enige om at disse rettighetene skal sikres også i en situasjon der britene ikke får noen tilsvarende avtale på plass med EU.

Handel må vente

De formelle forhandlingene om en framtidig frihandelsavtale mellom Norge og Storbritannia har derimot ikke kommet i gang.

– Vi kan ikke begynne å forhandle med Storbritannia om vårt framtidige forhold før Storbritannia er ute av EU. Det er en prosedyre som gjelder for alle land, forklarer Eriksen Søreide.

Storbritannias handelsminister Liam Fox varslet nylig at han ønsker enda mer liberal handel når de nye frihandelsavtalene skal inngås. Eriksen Søreide mener for sin del at det er for tidlig å gå inn i detaljene, men bekrefter at for eksempel landbruk er et område som kan bli vanskelig.

– Det er ikke noen tvil om at Norge og Storbritannia har nokså ulike interesser på landbruksområdet. Der hvor vi har en god del defensive interesser, har jo Storbritannia ganske mange offensive interesser, sier Eriksen Søreide til NTB.

