Sammenslåing styrker nei til EØS-fløy i Fellesforbundet

– Jeg mener EØS er en hemsko og våre yrkesgrupper blir veldig sterkt rammet. Bussjåførene lever med anbud, langtransportsarbeiderne og havnearbeiderne rammes av sosial dumping. Det mener vi er resultat av EØS-avtalen, sier leder Lars Johnsen i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) til NTB.

Fredag undertegnet han en avtale med leder Jørn Eggum i Fellesforbundet om at de to organisasjonene skal slå seg sammen. Om landsmøtet sier ja, vokser det største LO-forbundet i privat sektor til over 160.000 medlemmer fra 1. juni neste år.

NTF har bak seg en lang, dyr og tung kamp for å bevare organiserte havnearbeideres fortrinnsrett til å laste og losse i norske havner. De tapte slaget i Høyesterett, som slo fast at fortrinnsretten var i strid med EØS-avtalen.

Vil stå sterkere

For Johnsen er det et argument for sammenslåingen at han får en sterkere organisasjon som kan ta opp kampen når EØS-avtalen utfordrer fagbevegelsen.

– En av grunnene til at vi går inn i Fellesforbundet er nettopp det at vi kan få et apparat som kan jobbe seriøst og skaffe mest mulig kunnskap i tunge saker, sier han til NTB.

Johnsen og Eggum feiret sammenslåingsavtalen med en klem fredag, men de to deler ikke synet på EØS. I Fellesforbundet er det frykt for at et nei til EØS vil ramme eksportindustrien.

Men den siste tiden har motstanden mot EØS vokst kraftig i forbundet. Bakgrunnen er at ESA, som overvåker EØS-avtalen, kom fram til at Norge ikke kan kreve at arbeidsgivere må betale reisen til Norge for utenlandske arbeidstakere som skal jobbe her, selv om dette er en del av reglene for reise, kost og losji i tariffavtalen. Tariffnemnda, som avgjør om tariffavtaler skal gjelde alle arbeidstakere innen et felt, fulgte ESAs avgjørelse i det som er blitt omtalt som verftssaken.

Kan vippe LO-flertallet

Beslutningen satte sinnene i kok blant annet i Fellesforbundets største avdeling, Hordaland, hvor styret i forrige uke vedtok et krav om å si opp EØS-avtalen. Det kan føre til et flertall mot EØS-avtalen på nest års landsmøte i forbundet – noe som igjen kan vippe flertallet i hele LO, skriver Fri Fagbevegelse.

– Hvis det skulle vise seg at min fagforening i Hordaland skulle ende på det standpunktet når vi kommer til oktober, vil det kunne bidra til at vi får et neivedtak på landsmøtet. Men jeg er ikke så sikker på at det trenger å bli det endelige vedtaket, sier Eggum.

Han mener debatten om reise, kost og losji-vedtaket har vært villedende, og at avgjørelsen ikke får så store konsekvenser som mange frykter. Samtidig advarer han arbeidsgiversiden.

– Vi har et felles ansvar, vi som eier tariffavtalen, at den blir praktisert i tråd med intensjonene i bestemmelsen. Nå handler det mye om at Norsk Industri og bedriftene følger opp. Hvis de misbruker dette. er det ikke tvil om at de får et knallhardt svar på det fra vår organisasjon, sier han.

– En bombe

En tilsvarende advarsel kommer helt fra toppen av LO.

– Arbeidsgiverne har plassert en bombe under EØS-avtalen med sin oppførsel. Og med det provosert fram den motstanden vi ser i dag. Ved å ta omkamper på allerede avgjorte saker, og gå til ESA i stedet for å rette seg etter norsk høyesteretts dom i verftssaken, har de bidratt til å undergrave oppslutningen ute blant våre medlemmer. Det bør være et kraftig signal til NHO og deres landsforeninger, sier LOs leder Hans Christian Gabrielsen til VG.