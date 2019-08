Rapport: - Brexit uten avtale kan ta knekken på halvparten av britiske gårder

Mange bønder stemte for brexit. Likevel snakker mange britiske bønder nå om en kommende EU-utmelding som en potensiell dommedag for landbruket i landet.

I Wales har bøndene tidligere i sommer advart mot sivil uro dersom eksportmarkedet for sau faller bort.

Og nå hevder en ny organisasjon, EU-positive «Farmers for a People's Vote», at så mange som halvparten av alle britiske gårdsbruk i verste fall kan måtte stenge dørene dersom britene forlater EU uten en overgangsavtale.

Den analysen står en tidligere sjeføkonom i det britiske bondelaget NFU for.

– Mange næringer vil lide, men næringen som vil lide det mest alvorlige økonomiske sjokket, er landbruk. Det er umulig å beregne det eksakte antallet bønder som vil bukke under. Det vi vet, er at mer enn 40 prosent av dem ikke vil ha en nettoinntekt hvis basisbetalingen (støtteordningfor EU-bønder, journ.anm.) fjernes. Hvis regjeringen samtidig fjerner alt tollvern og dermed sender ned prisene, vil kombinasjonen av disse to faktorene gjøre at mer enn halvparten av gårdene i dette landet ikke lenger er levedyktige. Sannsynligheten for at en kompensasjon fra regjeringen kommer i nærheten av å veie opp for dette, er liten, siden det allerede er gitt så mange løfter til andre sektorer og ikke alle kommer til å bli innfridd, sier Sean Rickard, som altså er tidligere sjeføkonom i NFU, i en pressemelding.

Ber Johnson snu

Torsdag lanserte Farmers for a People's Vote sin kampanje for en ny EU-avstemning med å føre en liten saueflokk langs regjeringsbygningene i midten av London.

En av organisasjonens støttespillere, den walisiske konservative parlamentsrepresentanten Guto Bebb, sier han håper statsminister Boris Johnson vil lytte til bøndene.

– Jeg representerer mange bønder og landbruksarbeidere i valgkretsen min. De stemte ikke for å gjøre seg selv arbeidsløse eller slå gårdene sine konkurs, og sette levebrødet sitt i fare. Mange av dem stemte for å forlate EU fordi folk som Boris Johnson fortalte dem at det ville bety bedre handelsforhold med EU og en bedre fremtid. Virkeligheten ser veldig annerledes ut nå, sier Bebb i pressemeldingen.

Vanskelig forhold

Britisk landbruks forhold til EU omfatter fire avgjørende områder: Regelverk, arbeidskraft, marked og støtteordninger.

Britiske bønder irriterer seg nok over EU-byråkratiet. Samtidig er mange av dem under dagens system avhengige av innleid EU-arbeidskraft, tilgang til EU-markedene som utgjør fra 65 til 90 prosent av eksportmarkedet deres, spesielt for melk og kjøtt, og ikke minst direkte økonomisk støtte fra EUs felles landbruksbudsjett.

Disse forholdene forklarer antakelig hvorfor noen målinger viste at et klart flertall av engelske og walisiske bønder stemte for å forlate EU, mens de ledende bonde- eller landbruksorganisasjonene anbefalte sine medlemmer å stemme for å bli.