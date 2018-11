Norge forbereder seg på alle brexit-scenarioer

Hva slags skilsmisseavtale britene får blir av stor betydning for Norge. Forberedelsene er selvfølgelig i gang, selv om Norge ikke formelt kan starte forhandlinger før britene er ute av EU.

– I forberedelsene inngår også det som kan komme om det ikke blir noen avtale, sier utenriksministeren.

Hva som skjer for nordmenn som bor i Storbritannia er allerede avklart. Dette var tema da Erna Solberg og britenes statsminister Theresa May møttes under besøket i Oslo i slutten av oktober.

– Avtalen og avtaleteksten om rettighetene til norske borgere i Storbritannia og britiske borgere i Norge, er på plass. Den er også omtalt i brexitavtalen. Men vi må fortsatt vente litt før vi kan undertegne på grunn av prosessene mellom EU og britene, sier Eriksen Søreide.

Utenriksministeren understreker at Norge er veldig opptatt av å få på plass en god løsning, også etter at britene er gått ut av EU. Hvis brexit-avtalen som ligger på bordet blir godtatt, kan man fortsette som i dag gjennom EØS-avtalen i en overgangsperiode som varer ut 2020.

Men fortsatt er det stor usikkerhet om det blir en brexit-avtale innen slutten av mars.

