Norge er EUs tredje største handelsavtalepartner

EU hadde et handelsunderskudd mot Norge – det vil si et overskudd for oss – på 30 milliarder euro i fjor, viser en rapport som ble lagt fram i Brussel mandag. Overskuddet tilsvarer rundt 300 milliarder kroner med dagens kurs.

Handelen mellom Norge og EU økte med 11 prosent fra 2017 til i fjor.

– Handelsavtaler skaper vekstmuligheter for europeiske bedrifter og åpner for flere ansettelser. Rapporten viser også at fokuset på handel og bærekraftig utvikling værer frukter, sa handelskommissær Cecilia Malmström da hun presenterte rapporten, som sammenfatter effekten av 41 handelsavtaler som dekker 72 land.

Til sammen har EU et handelsoverskudd på 84,6 milliarder euro med disse landene. Med verden for øvrig er det et underskudd på 24,6 milliarder.

Rundt 31 prosent av unionens handel er med land som har en frihandelsavtale. Ifølge Malmström er dette ventet å øke til rundt 40 prosent etter hvert som nye avtaler trer i kraft.

I fjor som året før var Sveits den største handelspartneren blant dem som har en handelsavtale med EU. 24 prosent av handelen som er omfattet av unionens titalls handelsavtaler, var med fjellandet i sentrum av Europa. Tyrkia sto for 12 prosent av denne handelen, mens Norges andel var 8 prosent, ifølge rapporten.

Norges handelsavtale med EU går tilbake til 1973.