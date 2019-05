Nederland og Storbritannia først ut i EU-valget

Valget til nytt EU-parlament finner sted fra 23. til 26. mai, og hvert medlemsland velger selv hvilken av disse dagene valget skal holdes.

De fleste holder valget søndag 26. mai.

Unntakene er Nederland og Storbritannia, som stemmer torsdag, Irland og Tsjekkia, som stemmer fredag, og Slovakia, Malta og Latvia, som går til valg på lørdag.

Viktig prinsipp

Ingen resultater blir offentliggjort før det siste valglokalet i Europa stenger søndag kveld.

Det har stor betydning, framfor alt prinsipielt, fastholder Linda Berg, statsviter og leder ved Centrum för Europaforskning ved Göteborgs universitet.

– Det fins et grunnleggende syn om at stemmegivingen skal skje med så lite påvirkning som mulig av ytre omstendigheter, sier Berg til nyhetsbyrået TT.

– Framfor alt hvis det er resultater som indikerer veldig drastiske forandringer, kan det påvirke. Hvis for eksempel et tidligere dominerende parti plutselig får veldig få stemmer, kanskje til fordel for et nytt utfordrerparti, vil det kunne påvirke dem som sympatiserer med partier med lignende ideologier i eget land, og eventuelt føre til en annerledes mobilisering av velgere, forklarer hun.

Magnus Blomgren, dosent i statsvitenskap ved Umeå universitet, sier kjerneprinsippet er at alle skal gå til valg under samme forutsetninger.

– Ingenting skal få påvirke avstemningen. Har man med seg delresultat, så går folk til valg på litt ulike premisser.

Resultat søndag kveld

Rundt klokka 23 søndag begynner de første offisielle resultatene å rulle inn fra medlemslandene. Men allerede torsdag kveld ventes de første valgdagsmålingene fra Nederland.

Å trekke slutninger om EU-valget som helhet ut fra foreløpige resultateter fra enkeltland, er vanskelig, mener Blomgren.

Berg istemmer:

– EUs medlemsland har store forskjeller i hvilke partier som stiller, hvor mange partier som stiller, og om det fins nye utfordrerpartier. Hvordan partiene deretter samarbeider i EU-parlamentets partigrupper, er også forskjellig. Derfor er det utrolig vanskelig å trekke noen generell slutning om det totale valgutfallet ut fra resultatene i enkeltland.