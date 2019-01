Mulig Labour-støtte til forslag om brexit-utsettelse

Partiets finanstalsmann John McDonnell sier til BBC at det er «svært sannsynlig» at både Labour og parlamentsmedlemmer fra andre partier vil støtte forslaget, som kommer fra Labours Yvette Cooper.

Det vil åpne for et lovforslag om å utsette prosessen med å gå ut av EU dersom det ikke er enighet med Brussel om en ny avtale innen slutten av februar. Slik situasjonen er nå, må Storbritannia forlate EU 29. mars uansett om en avtale er på plass eller ikke.

Annonse

Cooper-forslaget er et av flere alternative forslag som skal legges fram i Underhuset 29. januar, når statsminister Theresa May skal fremlegge sine forslag til Storbritannias neste skritt i Brexit-prosessen.

Også den tidligere konservative finansministeren George Osborne sier en utsettelse er mest sannsynlig.

Han mener Storbritannia må velge mellom ingen avtale, som han sier er som å holde en pistol mot hodet til den britiske økonomien, eller å utsette brexit.

Han ber May innse at det ikke er mulig å forlate EU uten en avtale. May har imidlertid stått på at det beste alternativet er å godkjenne hennes brexitavtale, som ble avvist i Parlamentet med stort flertall.