Mulig brexit-utsettelse – dette skal Parlamentet debattere

Debatten tirsdag kveld var bare forarbeidet for den kampen som skal utkjempes onsdag. Ved å utnytte de parlamentariske spillereglene, klarte opposisjonen å sette Underhusets dagsorden til side og legge klare føringer for hvordan neste steg i prosessen skal foregå.

Klokken 15 britisk tid onsdag må parlamentsleder John Bercow avbryte det som eventuelt måtte foregå i salen og ta opp forslaget om utsettelse til behandling. Forslaget går ganske enkelt ut på å pålegge statsministeren å be EU om ytterligere tre måneders utsettelse og dermed endre brexitdatoen til 31. januar neste år.

– Mellom barken og veden

Kravet bortfaller riktignok dersom statsministeren innen 19. oktober klarer å få Parlamentet til å godkjenne en avtale med EU eller til å akseptere en hard brexit. Det første virker lite trolig, og det siste har en rekke tidligere avstemninger vist ikke er særlig sannsynlig heller.

Konservative Sir Oliver Letwin, som satte i gang prosessen tirsdag, tror det blir vanskelig å komme fram til en avtale innen utgangen av januar, men tror regjeringen ikke har en sjanse til å klare det i oktober.

– Vi er mellom barken og veden, og denne gangen er veden å foretrekke fremfor barken, sa han i Underhuset.

Endrer reglene

Vedtaket som utløste debatten om debatten, fremstår på mange måter mer avansert enn lovforslaget det banet vei for. Det som ble diskutert tirsdag, var nemlig ikke et lovforslag, men en midlertidig endring av Underhusets forretningsorden, regelverket som styrer arbeidet i nasjonalforsamlingen.

Ikke bare setter tirsdagens vedtak klare og tette tidsfrister for å sikre at alle trinn i lovprosessen i Underhuset blir gjennomført på én dag. Det legger også opp til å hindre regjeringen i å trenere saken, og det legger føringer for å sørge for rask behandling av eventuelle merknader fra Overhuset. Behandlingen av slike merknader gis forrang foran andre saker førstkommende mandag.

– Hindrer suspendering

– Det vil hindre regjeringen fra å suspendere Parlamentet, skriver Chris White på Twitter. Han leder et rådgivingsfirma og har vært spesialrådgiver for ledende britiske politiker.

– Dette er et mesterlig utformet forslag, er hans dom.

I tillegg står det uttrykkelig at Underhusets møte mandag, tirsdag og onsdag til uken ikke kan heves før parlamentsleder John Bercow bekrefter at dronningen har gitt sitt samtykke.

Dersom saken kommer så langt, må EU bestemme seg for om de er villige til å innvilge enda en utsettelse. Johnson gjorde tirsdag kveld klart at det også må holdes nyvalg for å avgjøre hvem som faktisk skal ta turen til Brussel.

Og fortsatt gjenstår utfordringen med å finne en avtale flertallet på britisk side vil akseptere.