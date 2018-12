Mistillitsforslag mot Theresa May

Avstemningen vil bli holdt mellom klokken 18 og 20 onsdag kveld, opplyser Graham Brady, som leder de konservatives såkalte 1922-komité i Underhuset. Komiteen omfatter storparten av partiets representanter i den lovgivende forsamlingen.

Resultatet vil bli kunngjort senere onsdag kveld.

Den utløsende årsaken til avstemningen er at minst 48 konservative parlamentarikere har skrevet brev hvor de har uttrykt mistillit til May. De utgjør 15 prosent av partiets parlamentsgruppe – noe som er grensen for når en mistillitsavstemning blir utløst.

Annonse

Opprøret skyldes voldsom misnøye internt i det konservative partiet med Mays håndtering av forhandlingene om brexit.

Hvis Theresa May taper avstemningen, vil det bli utløst en ny lederkamp der hun ikke får lov å stille.

Men skulle hun derimot vinne, er hun immun i ett år, slik at ingen kan utfordre henne.

Arbeidsminister Amber Rudd skriver på Twitter at May har hennes fulle støtte.

«På dette kritiske tidspunktet må vi støtte og samarbeide med statsministeren for å levere på EU-utmeldingen og vår innenrikspolitiske agenda», skriver hun.