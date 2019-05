Merkel og Macron på kollisjonskurs om EUs toppjobb

I høst skal hele toppsjiktet skiftes ut i Brussel.

Tirsdag kveld møttes stats- og regjeringssjefene til en uformell middag i EUs hovedstad for å ta fatt på hestehandelen.

Diskusjonen blir neppe enkel. En rekke hensyn spiller inn, som maktbalansen mellom de ulike partiblokkene, kjønnsbalansen og den geografiske fordelingen.

Og som så ofte ellers i EU: balansen mellom Tyskland og Frankrike.

Merkel vil ha Weber

Allerede ved ankomst ble det klart at de to stormaktene er på kollisjonskurs i saken.

Tysklands statsminister Angela Merkel kom først. Hun gjorde det klart at hun fortsatt støtter tyske Manfred Weber som kandidat til å overta som ny president for EU-kommisjonen. Dette regnes som den tyngste posten i Brussel.

Weber stiller som kandidat for de konservative og kristendemokratiske partiene, som er klart største blokk i EU-parlamentet.

Men den bayerske CSU-politikeren er lite kjent utenfor EU-bobla og har strevd med å skape begeistring for sitt kandidatur.

Krav om erfaring

Budskapet fra Frankrikes president Emmanuel Macron var at EU trenger ledere med «erfaring og troverdighet».

Han la til at han ikke ønsket å nevne navn. Men da journalistene presset ham, ramset han opp likevel. Den konservative franskmannen Michel Barnier, den nederlandske sosialdemokraten Frans Timmermans og den danske liberale politikeren Margrethe Vestager er alle kvalifiserte, ifølge Macron.

I en påfallende utelatelse lot han være å nevne Weber, som også mangler den erfaringen Macron ser ut til å etterlyse.

Weber har sittet i EU-parlamentet siden 2004, men har verken regjeringserfaring eller erfaring fra Kommisjonen, noe alle de andre favorittene har.

Kompromissvilje

Selv ser Weber ut til å ha erkjent at han stiller svakt. Det er heller ikke til hjelp at EPP, partigruppen han representerer, gikk markant tilbake i valget til nytt EU-parlament.

– Vi er klar for alle nødvendige kompromisser, for vi vet at vi ikke kan feire noen stor seier. Vi tapte seter, sa Weber.

De moderate høyrepartiene i partigruppen EPP og sosialdemokratene i partigruppen S & D har tidligere hatt flertall sammen og har dermed kunnet fordele postene mellom seg.

Men det flertallet er nå borte.

Det betyr at bredere koalisjoner må til, og den liberale blokken – som Macron tilhører – har gitt klar beskjed om at den vil kreve å få et ord med i laget.

Bak lukkede dører

Inne på toppmøtet diskuterte lederne situasjonen over blandet salat med melon og tørket fiken, svinefilet med asparges og hestebønner og jordbær med timian og sitrongress.

Det ble iverksatt strenge tiltak for å unngå lekkasjer, inkludert jamming av mobilsignalene i møterommet. Diplomater beskrev dette som unikt.

EUs president Donald Tusk vil nå fortsette å sondere terrenget i ukene som kommer. Så er planen å legge fram en offisiell nominasjonsliste under EUs ordinære toppmøte den 20. og 21. juni.

Sonderinger i vente

I tillegg til kommisjonspresident skal det velges ny president for Det europeiske råd, ny utenrikssjef og ny president for Den europeiske sentralbanken.

I tillegg skal EU-parlamentet velge ny president.

Målet er å få inn minst to kvinner i de fem toppvervene, sa Tusk da han møtte pressen etter møteslutt.

– Men i den virkelige verden kan perfekt balanse være vanskelig å oppnå, advarte han.